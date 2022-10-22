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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel el sanatları atölyesi

KÜLTÜR-SANAT 22.10.2022, 12:33
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel el sanatları atölyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Hacı Bayram Veli Camii ‘Geleneksel El Sanatları’ atölyelerinde Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Festival boyunca farklı günlerde farklı geleneksel el sanatlarıyla ilgili sanatçıların hem bilgi verdiği hem de el sanatlarını uygulamalı olarak anlattığı atölyeler birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda geleneksel bir sanat olarak icra edilen, günümüzde unutulmak üzere olan ‘Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı’ atölyesinde sanatçı Ali İnem, sanat ile ilgili katılımcılara bilgi veriyor. İnem, amaçlarının bu sanatı yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade ediyor. Canlı performans ile yumurta kabuğu işleme sanatının inceliklerinin de gösterildiği atölyede, talepler doğrultusunda satış da gerçekleştiriliyor. 

Hacı Bayram Veli Camii’nde gerçekleşen bir diğer atölyede ise Ebru sanatçısı Ayşen Avcı Çavdar ‘Ebru Sanatı’ hakkında bilgi vererek, katılımcılara ebru yapımını uygulamalı olarak anlatıyor. ‘Kaligrafi Sanatı’ atölyesinde ise sanatçı Mehmet Nuri Ünver, kaligrafi sanatını canlı icra ederek, ziyaretçilere isimlerinin yazılı olduğu hediyeler veriyor.

Tokat kumaş baskı sanatçısı Nuran Araz ise Hacı Bayram Veli Camii’nde ‘Tokat Kumaş Baskı’ atölyesinde ziyaretçileri ağırlıyor. 

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