Başkan Yalçın, Türk Edebiyat Vakfı’nda konuştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul’da Türk Edebiyat Vakfı’nda ‘Şehir ve Medeniyet’ konulu bir konuşma yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Fikir ve edebiyat dünyasının en köklü mecralarından birisi olan Türk Edebiyatı Vakfı’nda seçkin bir kalabalığa hitap eden Başkan Yalçın, 30 yıllık belediyecilik tecrübesinden yola çıkarak şehirleşme, şehir kimliğinin oluşumu ve medeniyete etkisi üzerinde önemli tespitlerde bulundu.

Konuşmasında şehir ve medeniyet kavramlarının birbirine olan bağlantısı ve etkileşimi üzerinde duran Başkan Yalçın, kimlikli kentlerin, sosyo-kültürel birikimin kent yapısına etki etmesiyle mümkün olacağına dikkat çekti.

NECİP FAZIL’DAN AYHAN SONGAR’A UZANAN KONUŞMA KÜRSÜSÜ

Öte yandan Başkan Yalçın’ın konuk olduğu Türk Edebiyat Vakfı, önemli yazar ve düşünce adamlarının buluştuğu yer olarak biliniyor.

Necip Fazıl Kısakürek’ten Arif Nihat Asya’ya, Fethi Gemuhluoğlu’ndan Ayhan Songar’a kadar birçok önemli isim, 60 yıllık bir gelenek olarak burada fikir ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Fikir ve edebiyat dünyamızın en köklü ve güzide mecralarından biri olan Türk Edebiyatı Vakfı’nın, Necip Fazıl'dan Arif Nihat'a, Fethi Gemuhluoğlu'ndan Ayhan Songar'a kadar en mümtaz isimlerinin hitap ettiği, atmış yıllık geleneksel Çarşamba Sohbetlerinde ‘Şehir ve Medeniyet’ anlatmanın onur ve heyecanını yaşadım.” sözlerine yer verdi.