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Başkan Savran'dan çocuklara karne hediyesi
KÜLTÜR-SANAT 26.01.2024, 09:15
TRT Çocuk ekranında yayınlanan "Keloğlan Masalları"nın müzikal gösterimi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın ara tatil hediyesi olarak Nevşehirli çocuklarla buluşacak.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Şarkıları, dansları, kahramanları, heyecan verici konusu ve göz alıcı dekoruyla çocuklara keyifli anlar yaşatacak olan Keloğlan Masalları Müzikali, 30 Ocak 2024 Salı günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın tüm çocuklara ara tatil hediyesi olarak 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde üç ayrı seansta sahnelenecek olan müzikal için ücretsiz biletlerin dağıtımına başlandı.
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