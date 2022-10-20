Başkan Böcek, 2. kitabını tanıttı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi yaşamını ve sağlık sürecini konu alan 2. kitabı olan ‘İkinci Yaşam’ ı tanıttı. Kitabımla sizlere içimi döküyorum diyen Başkan Muhittin Böcek, “Hayatımın en zor zamanı olan yoğun bakım günlerini, o günlerde dostlarımın, dost sandıklarımın yaptıklarını da anlattım” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ikinci kitabi İkinci Yaşam; ‘Siyaset ve İhanet ’in tanıtım toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul, Mustafa Akaydın, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Başkan Muhittin Böcek, salonda davetliler ile tek tek tokalaşarak ‘Hoşgeldiniz” dedi. Yeni kitabın lansmanı Başkan Muhittin Böcek’in hayatını anlatan kısa film gösterimi ile başladı.

Söz Uçar Yazı Kalır

‘Bugün benim için çok heyecanlı ve anlamlı bir gün’ diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez bu heyecanı ve bu duyguyu yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Söz uçar, yazı kalır. Onun için de “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabımın ardından, hikâyemin yarım kalan kısmını hayata ve sizlere bırakmak istedim. Çünkü sizlere anlatacağım çok şey vardı. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, başarısıyla, hastalığıyla, sağlığıyla, dostluğuyla, ihanetiyle, hayata dair içimde olan ne varsa paylaşmak istedim. Bunun da en güzel yolu, elbette yine sözleri kaleme almaktı” dedi.

İlk Kez Sizlere İçimi Döküyorum

Sizden biri, Muhittin Böcek olarak doğup büyüdüğüm bu topraklarda, Antalya’ma 28 yıldır bitmeyen aşkımla yaptığım hizmetlerimi, hastalığım döneminde yaşadıklarımı, başkanlık dönemindeki tecrübelerimi, kısacası beni ve düşüncelerimi anlattığına inandığım 2. kitabım artık raflarda okunmaya hazır diyen Başkan Böcek, “ Bugün ilk defa sizlerle paylaştığım “İkinci Yaşam, Siyaset ve İhanet” kitabımla aynı zamanda sizlere içimi döküyorum. Bu kitapta, çocukluğumu, gençliğimi, anılarımı, seçim sürecinden itibaren yaşadıklarımı, hayatımın en zor zamanı olan yoğun bakım günlerini, o günlerde dostlarımın, dost sandıklarımın yaptıklarını da anlattım. Kitabımın, geleceğimizin teminatı gençlerimize, siyasetçilere ve tüm okurlara da rehberlik edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Her İnsan Yaşadıklarından Öğrenir

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasında şunlara değindi; “Kitabı okuyan herkesin, kendinden bir şeyler bulacağını düşünüyorum çünkü nerede olursak olalım, kim olursak olalım, hayat yolculuğu hepimize her türlü duyguyu yaşatıyor. Her insan yaşadıklarından öğrenir. Ben de yaşadıklarımdan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Şimdi kitabımdan sizlerle bir bölümü paylaşacağım. “Anladım ki, en önemli değer sağlıkmış. Anladım ki, duaların ve sevginin iyileştirme gücü varmış. Anladım ki, inanmak ve istemek mucizelerin başlangıcıymış. Anladım ki, hayati sıkıntılar yaşandığında, dostun ve düşmanın görüntüsü daha çok netleşiyormuş. Anladım ki, iyiler er ya da geç kazanırmış. Anladım ki, haklıysan hak seni korur, ilahi adalet yerini bulur.

ve anladım ki insan sevgisinin verdiği mutluluğu başka hiçbir şey vermiyormuş. Sonuç olarak anladım ki, insana verilen değer en önemli değermiş. Halka hizmet hakka hizmetmiş.”

Geçmişe Takılı Kalmadım

Çok az siyasetçinin yaşayabileceği olayları yaşadığın dile getiren Muhittin Böcek, “Ancak, bu yaşadıklarımı kendimle götürmek ve unutturmak istemedim. Yaşadıklarımın tüm kesimlerce merak edilmesi, aynı zamanda ibretlik olması nedeniyle yazma sorumluluğunu hissettim. Sevdiklerim ve sevenlerim için bunu yapmayı görev olarak kabul ettim. Her ne olursa olsun hiçbir zaman geçmişe takılı kalmadım, hep ileriye baktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar” dediği gibi bundan sonra da alnım açık, başım dik olarak yolumuza devam edeceğim. Daha yapacak çok işimiz var. Her şeye rağmen, Mevlana’nın söylediği gibi “Dün dünde kaldı cancağazım, Bugün güzel şeyler söylemek lazım” dedi.

Kitabın Telif Hakkı ÇYDD'ye

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için çıktığımız bu yolda, Antalya’mıza ve hemşehrilerime aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmek boynumun borcu diyen Başkan Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Benim bu yolculuğumda, iyi ve kötü günümde yanımda olanlara, sağlık çalışanlarımıza, desteğini esirgemeyen tüm siyasilere, hemşehrilerime, yurt içinden ve yurt dışından dua eden, iyi dilek ve temennilerde bulunan tanıdığım tanımadığım herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah’ıma şükürler olsun ki dimdik ayaktayım. Bugün burada bulunan tüm dostlarıma katılımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabımın basımına katkıda bulunan Doğan Yayıncılığa, kitabımın her daim bir parçası olan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Telif hakkını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlayacağım bu kitabı, başka canlara da sorumluluk duyanlara, onlar için dua edenlere, sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum. Hepinize keyifli okumalar diliyorum.”

12.Kitap Fuarında İmzalayacak

Başkan Muhittin Böcek, kitabının 12. Antalya Kitap Fuarı’nda tüm okurlara ulaşacağını ve kitap fuarı süresince sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek, kitabının imzalayacağını söyledi. Başkan Böcek, ikinci kitabı, İkinci Yaşam; ‘İhanet ve Siyaset’ ile basın mensuplarına poz verdi. Başkan Muhittin Böcek, bugün itibarıyla raflarda yerine alacak, kitabın telif haklarının ÇYDD’de olacağını da aktardı. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra kitap tanıtımına katılan davetlilerle sohbet etti.