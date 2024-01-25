Başkan Altay: “Hz. Mevlana’ya ve Konya’ya yakışan özel bir sergi ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen müzelerin envanterindeki nadide eserlerden oluşan “750. Vuslat Yılında Hazreti Mevlana Sergisi” İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı. KONYA (İGFA) -

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “750. Vuslat Yılında Hz. Mevlana Sergisi” İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Serginin açılışına; İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, sanatçılar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

ÖNEMLİ MÜZELERDEN GELEN DEĞERLİ ESERLERDEN OLUŞUYOR

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus’un 750’nci yılında Hazreti Mevlana’yı İstanbul’un en güzide mekanlarından birisi olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde anacak bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu özel serginin açılışına katılan davetlilere teşekkür eden Başkan Altay, “Hz. Mevlana Konya’dan tüm dünyaya sevgi ve kardeşlik mesajları vermiş. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar olarak en önemli görevimizin insanlığa bu mesajları anlatmak olduğunu düşünüyoruz. Bu manada önemli işler yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye’de hem kamuya ait hem özel kişilere ait önemli müzelerdeki değerli eserlerden oluşan çok özel bir sergi oluştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Coşkun Yılmaz’a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hz. Mevlana’ya, Konya’ya yakışan önemli bir sergi oldu. İnşallah bu vesileyle ziyaretçilerimiz onun öğretisini, felsefesini anlama imkanına kavuşacak. Tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“DÜNYA, HZ. MEVLANA’NIN DÜŞÜNCE YAPISINA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, dünyanın Hz. Mevlana’nın felsefesine, düşünce yapısına en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, “Maalesef başta Gazze olmak üzere dünyada kan, gözyaşı, insanların birbirini boğazladığı; sevginin, hoşgörünün en az yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte böyle bir dönemde hoşgörüyü, sevgiyi, aşkı ve yaratılanda Yarada’nın hikmetini arayan felsefeyi bugün İstanbul’umuzun merkezinde, İslam Eserleri Müzesi’nde sergiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli İstanbul Valimize, Konya Valimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA VALİSİ ÖZKAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Hazreti Pir’in felsefesini, barışı, muhabbeti, sevgiyi, hikmeti esas alarak bütün zamanları aşan bu muhabbetin, bu sevginin, bu felsefesine mazhar olmuş bir toplumun inşasına vesile olur inşallah bu tür faaliyetler. Bütün katılımcılara teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: “ALLAH KONYALILARIN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN”

İstanbul Valisi Davut Gül ise, geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri gayretlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ve ilçe belediyelerini tebrik ederek şunları söyledi: “Depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Depremde biz Gaziantep’teydik. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Konyalı iş adamlarının, Konyalı STK’ların, ilçe belediyelerin her yerde olduğunu gördük. Aslında Mevlana’nın bakış açısın, sevgisinin, o paylaşmanın, o kardeşliğin yüzyıllar sonra da fiilen devam ettiğini görmüş olduk. Allah Konyalıların ayağına taş değdirmesin. Bu sergide emeği geçen başta belediyelerimiz olmak üzere bakanlığımıza ve bugün burada olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından 85 kıymetli eserin yer aldığı serginin açılışı yapılırken; katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

“DİNLE NEYDEN” İSİMLİ PANEL DÜZENLENDİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergi kapsamında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Divanhane bölümünde düzenlenen “Dinle Neyden” isimli panele katıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz moderatörlüğünde düzenlenen panelde Yazar ve Sanatçı Uğur Derman, Mahmud Erol Kılıç ve İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş Mevlana ve Mevlevilik hakkında konuştu.

“BAŞKANIMIZIN GAYRETİ VE SAMİMİYETİ BU SERGİNİN VE DAHA PEK ÇOK GÜZEL KÜLTÜREL FAALİYETİN TEZAHÜRÜNÜ SAĞLIYOR”

Panelde konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Başkanımızın iradesi, gayreti, takibi ve samimiyeti bu serginin ve daha pek çok güzel kültürel faaliyetin tezahürünü de sağlıyor. Bir adam kültür ve sanatta, irfanda, medeniyette güzel şeyler yapıyorsa diğerlerini de zaten yapıyordur. Bizim en önemli eksiğimiz ve problemimiz budur. Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’a da bu sergiye verdiği destek ve takibi için çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Yazar ve sanatçı Uğur Derman, sergideki özellikle bazı eserlerin paha biçilemez olduğunu ifade ederek, “Özellikle sergideki hattat Yesarizade’nin zırnık mürekkebiyle yazdığı 18 beyit ve Sami Efendi’nin ‘Ya Hazreti Mevlana’sı. Onun etrafında da bir ince marangozluk sanatı gösterilmiş. Üzerinde Sikke-i Mevlana mevcut. Bu eserleri sergiyi ziyaret edenlere önünde dakikalarca durup bakmalarını ve seyretmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş da Hazreti Mevlana’nın büyük bir okyanus olduğunu ifade ederek, “Hazreti Pir’in 750. Vefat Yılı’nda İstanbul’umuzda böyle bir faaliyet düzenlenmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyorum. Hazreti Pir’in eserlerinde, hayatında o derinlikte bir hayatın bugün hayatımıza nasıl yansıtılabileceği konusunda düşündüğümüzde onu, tanımaktan meselenin geçeceğini ve onu tanımadıktan sonra hangi Mevlana sorusunu bize sorarak, içimizde düşünerek, bize hangisi lazım fikrini irdeleyerek bir sonuç elde edebilirsek belki ondan istifade edebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

ZİYARETÇİLER SERGİYİ ÇOK BEĞENDİ

Sergiyle ilgili izlenimlerini paylaşan Proje Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, “Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. yılı münasebetiyle 2023 yılında yapılması planlanan etkinliklerin takviminde 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı kaymalar olduğunu söyledi. 6 müzenin envanterlerinde bulunan Mevlana ve Mevlevilikle ilgili bazı eserlerin bir araya getirildiği butik bir sergi açıldığını kaydeden Kılıç, “İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde en eski şah neylerden ‘ney’ ve ‘rebap’ gibi enstrümanların da sergilendiği güzel bir sergi açıldı. Diğer müzelerden de objeler toplandı. Bunlar burada ister Konyalılar ister İstanbullular ve yerli-yabancı bütün gezecek olan kişilere açık olacak, bekleriz inşallah” dedi.

Sergiyi inceleyen Yazar Beşir Ayvazoğlu, “Çeşitli yönleriyle Mevlevi kültürü ve Mevlana düşüncesini yansıtan çok değişik kaynaklardan derlenmiş önemli sanat eserlerinin ve objelerinin bir araya getirildiği çok önemli bir sergi. Bu sergiyi gezenlerin Mevlana ve Mevlevi kültürü ve düşüncesi hakkında bir fikir edineceği, bir şeyler hissedeceğinden çok eminim. İnşallah ziyaretçisi bol olur” cümlelerini kullandı.

Mimar Celalettin Çelik de 750 yıldır bütün dünyanın her lisanda Hazreti Mevlana’dan ilham almaya devam ettiğini belirterek, “Onun en büyük mirasçısı olarak bizler de devamındaki asırlar boyu o ilhamla sanat üretmeye, o ilhamla söz söylemeye devam ettik. Bu eserlerin hepsi anlam dolu eserler. Emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum” açıklamalarını yaptı.

SERGİ 1 MART’A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

“Sufinin Yolu”, “Harflerin Estetiği/Sırlı Harfler”, “Derviş Kültürü”, “Dervişin Zarafeti”, “Mistik Yansımalar”, “Mevlevilik”, “Mesnevi” ve “Divan-ı Kebir” gibi bölümlerden oluşan sergi, 1 Mart'a kadar Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sergide, Mevlana, Türk ve İslam Eserleri, Galata Mevlevihanesi, Sakıp Sabancı, Sadberk Hanım ile Resim ve Heykel müzelerinin envanterlerinden seçilen eserler yer alıyor.