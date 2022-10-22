Bandırma Füze Kulübü'nde Teoman sürprizi

Vizyona giren “Bandırma Füze Kulübü”nde sürpriz bir ses izleyicilerle buluşuyor. Ünlü şarkıcı Teoman, azim ve başarı kadar imkansız bir aşkın da hikayesini anlatan film için nihavent makamındaki “İnleyen Nağmeler” adlı unutulmaz eseri yorumladı.İSTANBUL (İGFA) - Büyük küçük herkesin ezbere bildiği şarkıları, etkileyici sesiyle Teoman, bu kez “Bandırma Füze Kulübü” filmiyle hayranlarına sesleniyor. Gerçekleşmeyen hayaller, yarım kalan düşleri anlatırken geçmişi yad eden nihavend makamındaki “İnleyen Nağmeler” adlı eseri yorumlayan ünlü şarkıcı Teoman, filmde anlatılan aşka ve sevdaya dair yarım kalan duyguları notalarla aktardı.

Bestekar ve udi Zeynettin Maraş’ın unutulmaz başyapıtı, Teoman’ın etkileyici sesiyle buluşurken ünlü şarkıcı Teoman konuyla ilgili olarak; “Bandırma’da yaşayan ve bilim kulübü kurup uzaya füze gönderen gençlerle ilgili bu olayı bilmiyordum, çok ilginç geldi bana. Mustafa Uslu’dan teklif geldi ve filmden uzun uzun parçalaı gösterdi. O kadarından bile filmin çok sevileceğini anladım, o kadarcık ön gösterim bile beni duygulandırdı, eminim seyirci de sevecek. Şarkıyı kaydettik; beğenildi de ama o gece üçte uyanıp çok daha iyi söylemem gerektiğini düşündüm. İçime sinmemiş demek ki, beni uyandırmış o fikir... Bir kez daha kaydettik, bu seferki çok daha iyi oldu bence. Bu güzel filmin seyircisi de bol olur inşallah” diyerek “Bandırma Füze Kulübü”nün üzerindeki etkisinden söz etti.

Gerçek olaylardan esinlenen, Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen’in yaptığı Alina Boz ve Deniz Can Aktaş’ın başrolleri paylaştığı “Bandırma Füze Kulübü”, yıllar önce uzaya füze göndermeyi başaran bir avuç liseli gencin bugün ne yazık ki hatırlanmayan umut, azim ve sevda dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor. Teoman’ın seslendirdiği “İnleyen Nağmeler” şarkısının klibini ise Deniz Enyüksek yönetti.

TRT ve Dijital Sanatlar’ın ortak yapımcısı olduğu, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona giren filmde; Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil’in başrolleri paylaştığı filmde Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.