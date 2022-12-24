Balıkesir'de Şeb-i Arus coşkusu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümünü muhteşem bir Şeb-i Arus programıyla andı.BALIKESİR (İGFA) - Yoğun ilgi gören programda; Mevlevî Sema gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şerifi izleyenleri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ölüm gününü “Hakk’a Vuslat” olarak gören Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümünü, Şeb-i Arus programıyla yâd etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen program öncesinde; ebru, rölyef ve hat sanatı eserlerinin yer aldığı sergi ve sanat atölyeleri gezildi. Balıkesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Şeb-i Arus, hicaz dua ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları ve İzmir Devlet Konservatuarından konuk sanatçılar tarafından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Mevlevî Sema gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şerifi izleyenleri mest etti.