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Balıkesir'de MOD10 ilk konserini verdi

KÜLTÜR-SANAT 13.01.2024, 16:45
Balıkesir'de MOD10 ilk konserini verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan MOD10 Gençlik Orkestrası, ilk konserini Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde verdi. Umut Ayral’ın şefliğinde 8-18 yaş arasındaki birbirinden yetenekli 45 genç yetenekten oluşan orkestra, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.BALIKESİR (İGFA) - Başkan Yücel Yılmaz’ın öncülüğünde, her geçen gün daha kapsamlı hale getirilerek güçlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü, konserler düzenlemeye devam ediyor. Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan MOD10 Gençlik Orkestrası, ilk konserini Avlu Kongre ve KültürMerkezi’nde verdi.

8-18 yaş arasındaki birbirinden yetenekli 45 gençten oluşan orkestra, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Umut Ayral’ın şefliğinde; “Büklüm Büklüm”, Ölünce Sevemezsem Seni”, Bir Gün Belki Hayatta”, Kınalı Bebek”, “Anlamazdın” ve “Seni Unutamam” gibi Türk Pop Müziğinin seçkin şarkılarını aileleri ve sevenleri için seslendirdi. Büyük beğeni toplayan konser, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına ithafen Norm Ender tarafından yapılan “Parla” şarkısıyla final yaptı. Şarkıya, tüm salon ellerinde Türk Bayraklarıyla ayakta eşlik etti. 

MOD10 GENÇLİK ORKESTRASI TURNEYE ÇIKACAK

MOD10’a bir daha konser verdirmek istediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Ben çok beğendim. Gençlerimizin her biri çok yetenekli. Gerçekten harikaydı, emeğinize sağlık. Güzel bir akşam oldu, bir konser daha istiyoruz, gençlerimize turne düzenleyeceğiz.” diye konuştu. 

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