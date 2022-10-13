Baktıkça baktılar, doyamadılar! Tutku, herkesi büyülüyor

Birbirinden özel sergilere ev sahipliği yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirli ünlü cam sanatçısı Ekrem Özen’in, “Tutku” isimli cam sergisini görkemli bir açılışla sanatseverlerin izlenimine sundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Birleşmiş Milletlerin 2022 yılını “Uluslararası Cam Yılı” olarak ilan ettiği ve dünyanın birçok noktasında sergilerin açıldığı bir dönemde Eskişehir, sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sanatseverleri birbirinden özel sergilerle buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ünlü cam sanatçısı Ekrem Özen’in seçkin eserlerinden oluşan “Tutku” adlı cam sergisini tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Kent Müzeleri Kompleksi’nde düzenlenen açılışla sanatseverlerle buluşturdu.

Yapılan açılışa sanatseverler büyük ilgi gösterirken burada konuşan Cam Sanatçısı Ekrem Özen, memleketi Eskişehir’de böyle bir sergi açmaktan onur duyduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür etti. Konuşmalar sonrası sergi izlenime sunuldu.

EKREM ÖZEN KİMDİR?

1954 Eskişehir, Çifteler, Yıldızören köyünde doğdu. 1979 Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Kişisel sergiler yaptı, karma sergilere katıldı. Yurt içi ve yurt dışında resmi ve sivil mimarilerde farklı tekniklerle sayısız duvar resimleri, cam resimleri uygulamaları yaptı. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi, Cam-Seramik bölümünde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde cam dersleri verdi, halen Doğuş Üniversitesi Tasarım Fakültesi'nde duvar resmi teknikleri dersi vermekte ve Ortaköy'deki atölyesinde çalışmaktadır.