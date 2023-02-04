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Bahti Baba Avrupa’da!
KÜLTÜR-SANAT 04.02.2023, 11:51
Azerbaycanlı sanatçı Bahti Baba, Avrupa’nın gözde şehirlerinden olan Budapeşte’de klip çekti.İSTANBUL (İGFA) - Klip için neden Budapeşte'yi seçtiğini sorduğumuzda Bahti Baba; “çok özel bir şehir, çok anlamlı hikayesi var, ve o kadar tahir kokan bir şehir ki beni çok cezbetti.” dedi.
2023 yılının nisan ayında tekrar Budapeşte’ye gideceğini söyleyen Bahti Baba “bu sefer de eli boş dönmeyeceğim” dedi. Bahti Baba sözlerine yeni proje için “Macaristan’ın yolunu tutacağını” şeklinde devam etti.
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