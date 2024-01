Yarattığı külliyat ile gelmiş geçmiş en iyi sanatçılardan biri sayılan Amy Winehouse’un biyografik filmi “BACK TO BLACK” için geri sayım başladı. İSTANBUL (İGFA) - Amy Winehouse’un Londra’da geçen renkli yıllarını ve çetrefilli ünlülük yolculuğunu konu edinen BACK TO BLACK vizyona girmeye hazırlanıyor. STUDIOCANAL, Monumental Pictures ve Focus Features yapımı biyografik filmde; 90’ların uçuk kaçık Camden Town’ından dünya yıldızı olmaya uzanan yolu Amy’nin gözünden izlenecek.

BACK TO BLACK’in yönetmen koltuğunda; Fifty Shades of Grey, Nowhere Boy, A Million Little Pieces gibi filmler ile tanınan Sam Aaron-Johnson otururken, senaryosu ise Matt Greenhalgh imzası taşıyor. Merakla beklenen filmde ünlü sanatçıyı Marisa Abela canlandırıyor. BACK TO BLACK’te yer alan diğer oyuncular arasında Jack O’Connel, Eddie Marsan ve Lesley Manville yer alıyor. Merakla beklenen filmin Türkiye vizyon tarihi ise 12 Nisan olarak duyuruldu.