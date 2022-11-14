Azeri sanatçıdan Bursa’ya tanıtım desteği!

Azerbaycan’ın önde giden müzik plak şirketlerinden olan Universal Vorld Tv kurucusu Elnur Ahmadli sanatçılara söz verdiği her desteği verdiklerini belirterek en büyük hayalinin Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı bir filme imza atmak olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - 5 Ocak 1995’te Bakü’de doğan Ahmadli Elnur söz yazarı, besteci, müzisyen ve bir müzik şirketinin sahibi olmasının yanında bir de film yapım şirketi bulunuyor.

Ağırlığını müzik yapımlarına veren Ahmadli Elnur; “Yakın zamanda Avrupa’da bir klip çekimi için bulundum. Yolumuz; Türkiye’den de geçti. Can Türkiye’m, can kardeşim. 2017 yılında bir hayalim vardı. Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı olan, tarihi bir olaydan alıntılı, Karabağ’da sonlanan. Onu senaryolaştırdık. Türkiye’de başlayan hikayemiz Azerbaycan’da noktalanıyor.

Osmanlı ve Selçuklu’nun tarihi kentleri, insanları, kültürlerini tanıtan bir yapım. Biz bu yapıma Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa’dan başlamak istiyoruz. Bursa’nın bende çok özel yeri vardır. Bursa’da çok anı biriktirdim.

Bu özel çalışmamızda Bursalılardan da destek göreceğimize inanıyorum.

Türkiye ve Azerbaycan’ın sanatıyla, müziğiyle, prodüksiyonuyla gerçek tek devlet iki millet olduğunu da dosta düşmana göstereceğiz.” dedi.