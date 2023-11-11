Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'perde' dedi

Balıkesir Ayvalık Belediye Tiyatrosu, yeni sezonu açarak "perde" dedi. 'Hoş Geldin Amerika' isimli ilk oyun Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluştu.BALIKESİR (İGFA) - 2022 Haziran ayında kurulan Balıkesir Ayvalık Belediye Tiyatrosu geçen sezonu 3 yetişkin 2 çocuk oyununu, toplamda 80 kez sahneledi. 9 dalda ulusal ve uluslararası ödül aldıktan sonra bu sezon Haluk Işık'ın yazdığı oyunla, "perde" dedi.

Hoş Geldin Amerika isimli oyunda, 1946 yılında Türkiye'ye gelen Amerikan Missouri gemisinin Türkiye'deki etkileri, umut vaad etmesi, Missouri gemisi ile bağlantısı yapılan Marshall yardımının kaybettirdikleri eleştirel bir gözle , hiç beklenmedik bir mekanda geçen konularla değerlendiriliyor.

,Erkan Cılak ile Fatih Elgay'ın yönetti oyunun dramaturjisini Elif Artun Yüksel yaparken, dans koreografilerini Hüseyin Biçer hazırladı. +16 yaş sınırı olan oyunda mizahdan, drama, dansa kadar birçok sürpriz var...