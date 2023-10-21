Avustralyalı sanatçıdan Cumhuriyet kutlaması

Avustralyalı Sanatçı Mehmet Sözer Cumhuriyet severleri mest etti. Cumhuriyet’in 100 yılı kutlaması Avustralya’nın Melbourne kentinde coşku ile karşılandı.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Mehmet Sözer bu coşkuya bir yenisini daha ekledi ve dev konserle Melbourne’daki Cumhuriyetçileri deyim yerindeyse mest etti.

Avusturya’da yıllardır müzik yapan sanatçı Sözer, ünlü yönetmen sanatçı Okan Canbolat’ın yaptığı şarkılarında kayıtlarını kendi Stüdyosunda yapmıştı. Ünlü Yönetmen Canbolat’ta konserde yakın dostu Sözeri yalnız bırakmadı ve konseri dinleyen insanların en önünde yerini aldı. Sevilen Yönetmen Canbolat, Her zaman Mehmet Sözer’in yerinin kendisi için önemli olduğunu dile getirerek ,sanatçının yeni çekmiş olduğu klibi herkesin izlemesi ve dinlemesi gerektiğini ifade etti.

Çektiği intikam filmini de gazetecilerin sorması üzerine Canbolat filminin, başarısının beklediğinin de üzerinde olduğunu belirterek , yakın dostu Mehmet Sözerin her zaman yanında olduğunun dile getirdi.