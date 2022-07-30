Avrupalı kafileden Başkan Tokat’a ziyaret

Milas Belediyesi Avrupa’dan 7 ülkeden toplam 10 gruptan oluşan katılımcı grubuyla birlikte Kültür Festivali düzenliyor. Festivale katılan Avrupalı kafile bugün Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi organizasyonunda gerçekleşen Milas Kültür Festivali gerçekleştirilen etkinliklerle dün başladı. İlk olarak Ören Mahallesi’nde Avrupa’dan 7 ülkeden toplam 10 grubun katılımıyla başlayan etkinliklere toplamda 250 kişi katılım sağlıyor. Kuzey Osetya, Makendonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden temsilcilerin katıldığı organizasyonda Ankara’dan, Muğla’dan ve Aydın’dan yerli ekipler de yer alıyor.

“Başkan Tokat’a Ziyaret”

Kültür Festivali kapsamında Milas’ta bulunan kafile bugün Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı başkanlık makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette karşılıklı hediyeler takdim edildi. Hem festivalle hem de gerçekleşen ziyaretle alakalı konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas’ın kültür ve sanat kenti olduğunu vurguladı. Başkan Tokat, “Milas Belediyesi olarak düzenlediğimiz Kültür Festivalimiz, Avrupa’dan 7 ülkeden toplam 10 grubun katılımıyla başladı. Festivalimize katılan misafirlerimiz bugün bizleri ziyaret etti. Kendilerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum. Bu akşam Milas Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak olan festival gösterimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.

“Bu Akşam Amfi Tiyatro’da Etkinlik Gerçekleşecek”

Kültür Festivali birbirinden renkli gösterilerle bu akşam Milaslı izleyicilerle buluşacak. Saat 21.00’de Milas Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek etkinlikte Milaslılar doyasıya eğlenecek ve ülkelerin dans gruplarının gösterileriyle buluşacak. Festivalin kapanışı yarın Ören Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek kapanış programı ile son bulacak.