Atık malzemelerin sanatla buluşması

13. Kitap Fuarına katılan Rölyef Sanatçısı Buga’nın atık malzemelerden yaptığı çalışmalar büyük beğeni topluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13. düzenlediği Kitap Fuarında yazarlara olduğu kadar el sanatlarına ilgi gösteren sanatçılara da yer verildi. 28 yıldır tamamı doğal atıktan yapılan rölyef el sanatıyla ilgilenen Mehmet Erol Buga’nın çalışmaları göz dolduruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ve Kültür Daire Başkanı Raşit Fidan’ın destekleriyle kitap fuarında eserlerini sergilediğini söyleyen Mehmet Erol Buga kitap fuarına ilk kez katıldığını fuara ilginin yoğun olduğunu belirtti. Kocaeli Kitap Fuarı’nı gezen Başkan Büyükakın rölyef standını ziyaret edenler arasında yer aldı.

BU SANATLA ANILAR TAZELENİYOR

Bu yıl ilk kez kitap fuarına katılan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga doğadaki doğal atıkları birleştirerek minyatür eserlerle eski evleri günümüze taşıdığından bahsetti. Rölyef Sanatçısı Mehmet Erol Buga, ‘’Asıl mesleğim denizcilik, bu sanata 28 yıl önce çocuğumun elişi dersi ödeviyle başladım. Zaman geçirmek için devam ettim ortaya güzel eserler çıktıkça daha çok ilgilendim. Bu zamana kadar üzerine katarak bu seviyelere geldi. 5 yıl öncesine kadar İstanbul’da yaşıyordum orada özel dersler verdim. Eşim Değirmendereli, 5 yıl önce buraya taşındım, küçük bir atölyem de var. Kendimce çalışmalarıma devam ediyorum. Değirmendere’de depremde yıkılan bir yapının minyatürünü atık rölyef çalışmasıyla yaptım. İnsanlar gördükçe duygulanıyor. Deprem anısı olan kişiler teşekkürlerini iletiyor duygulu anlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

BU SANATI ÖĞRETMEK İSTİYORUM

Rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın destekleriyle önümüzdeki dönemde KO-MEK Halk Üniversitesinde atık rölyef dersleri vermek istediğini söyledi. Buga, “Yaptığım eserleri görenler merakla ve ilgiyle öğrenmek istediklerini dile getiriyor. Rölyef sanatına ilginin büyük olması beni mutlu ediyor. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle eğitim alanı açılması planlanıyor. Doğal ahşap atık rölyef sanatı alanında tekim. Öğrenmek isteyenlere öğretmek ve bu sanatı yaygınlaştırmayı daha çok kişiye ulaşmayı istiyorum” dedi.