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Atatürk’ün hayatını anlatan sergi İnegöl Kent Müzesi'nde

KÜLTÜR-SANAT 29.10.2022, 12:04
Atatürk’ün hayatını anlatan sergi İnegöl Kent Müzesi'nde

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Kent Müzemiz organizasyonuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftasını içine alacak şekilde “Atatürk” konulu sergi hazırladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne tüm hayatını belge ve fotoğraflarla anlatan sergi, 28 Kasım’a kadar açık kalacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öze bir sergiye imza attı. İnegöl Kent Müzesi organizasyonuyla hazırlanan sergi, aynı zamanda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftasını içine alacak şekilde hazırlanarak, 28 Ekim Cuma günü düzenlenen törenle izlenime sunuldu.

Kent Müzesi Serdar Rubası Salonunda açılan sergide; her alanda Türk ulusunu yeniden ayağa kaldıran, özveri, fedakarlık ve dayanışma ile tam bağımsız bir ülkenin temellerini atan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü her yönüyle anlatan belge ve fotoğraflar yer alıyor. Sergiyi ziyaret edenlerin; Atatürk’ü daha yakından tanımaları, kendini bu ülke için adamış Ulu Önder’in yaptıklarını daha yakından görme fırsatı bulmaları ve aynı zamanda 7’den 77’ye herkesin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu iliklerine kadar hissetmesi hedeflendi.

SERGİDE YER ALAN İÇERİKLER

“Atatürk” isimli sergide; Mustafa Kemal’in 1881 yılında Selanik’te dünyaya gözlerini açtığı evden başlayarak sırasıyla; okul hayatını, askerlik dönemini, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ve Milli Mücadeleyi başlatması ve akabinde; Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve nihayetinde 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışına giden yolu anlatan bilgi, belge ve doyumsuz fotoğraflar, 1. ve 2. İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi), 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ve yeni bir devletin doğuşunu bizlere yansıtan bilgiler, İnegöl’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını en güzel şekilde gösteren fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1922-1926 yılları arasında 4 defa İnegöl’e ziyaretleri açıklamalı olarak yer alırken, 20 Ocak 1923 tarihinde İnegöl’e gelişini gösteren fotoğraf, Mustafa Kemal Paşa’nın Yurt Gezilerine ait fotoğraflar,

İstiklal Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Nutuk adlı eserini meydana getirdiği konuşmasının sonunda Türk Gençliğine hitap etmek amacıyla söylediği Gençliğe Hitabesi, Fotoğraflarla Atatürk İnkılapları, Atatürk’ün Vefatı, Atatürk’ün naaşının Dolmabahçe Sarayından alınarak Ankara Etnografya Müzesine götürülüşüne kadar fotoğraflarla anlatımı, Atatürk’ün ölümü dolayısıyla İnegöl’de yapılan törenden fotoğraflar, Atatürk’ün naaşının, 10 Kasım 1953’de Etnografya Müzesinden alınarak ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e getirilişini yansıtan fotoğraflar, Atatürk’ün Vefatı dolayısıyla dış basında çıkan haberler ile Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı eserler yer almaktadır. Ayrıca sergi içerisinde Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılan kitaplar da yer almaktadır.

Serginin açılış töreni 28 Ekim Cuma günü 17.00’da gerçekleştirildi. Törende konuşan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “İnegöl Belediyesi olarak Kent Müzemiz organizasyonuyla Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında bugün özel bir sergi hazırladık. Burada 1881 yılından vefatına kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin yer aldığı, çok sevdiği eğitim hayatının, komutanlarının, Samsun’a çıkışının, kongrelerin bir serüvenini göreceğiz. İnegöl’e yaptığı ziyaretlerle alakalı bilgi ve görselleri göreceğiz. Serginin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

KENT MÜZESİNİN 156. SERGİSİ

Konuşma sonrası kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler sergiyi ilgiyle inceledi. İnegöl Kent Müzesi’nin bugüne kadar düzenlediği 156’ncı sergi olma özelliğini de taşıyan bu sergi, aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden izlenime sunuldu. Sergi Kent Müzesinde ise 28 Kasım gününe kadar açık kalacak.

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