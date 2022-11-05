"Atatürk Fotoğrafları" sergisine yoğun ilgi

Bolu Kent Konseyi tarafından Highway AVM’de açılan “Atatürk Fotoğrafları” sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.BOLU (İGFA) - 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi’nin katkılarıyla Bolu Kent Konseyi’nce açılacak “Atatürk Fotoğrafları” sergisinin ilki Highway AVM’de bugün açıldı.

5 Kasıma kadar açık kalacak serginin açılışına 2 günlük şehir dışı programı nedeniyle Bolu’da bulunmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı temsilen Bolu Belediye Başkanvekili Naci Parlak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Zuhal Toker Işın ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Bolu Belediye Başkanvekili Naci Parlak, serginin anlamına değinerek, emeği geçenleri kutladı. Başkanvekili Parlak daha sonra kendisine eşlik eden protokol üyeleri ile birlikte Atatürk’ün en güzel fotoğraflarının yer aldığı sergiyi dolaştı.

Bolu Kent Konseyi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında açılan sergiyi ayrıca 6-7-8 Kasım tarihleri arasında 14 Burda AVM’de, 10 Kasımda ise Anıtpark ve İzzet Baysal Caddesi’nde de gezilebilecek.