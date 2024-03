Aspera Sahne seyirciyle buluştu

Aspera Sahne ilk oyunu Denize Doğru Orhan Veli'yi oynadığı Bursa'da seyirciyle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'daki kültür sanat hayatına "Denize Doğru Orhan Veli" oyunu ile başlayan Aspera Sahne, yoğun programı ve oyunlarıyla sanatseverler ile buluşmaya başladı. 3 Mart Pazar günü "Bremen Mızıkacıları" isimli çocuk oyunu ile bir yeni projeyi daha sahnede hayata geçirdiler.

Yönetmenliğini Eray Soykan'ın yaptığı "Bremen Mızıkacıları" oyunu tiyatroseverler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı.

ŞEKER GİBİ BİR SAHNE Renkli atmosferi ve yaratıcı dekoruyla şeker gibi bir sahne yaratan Aspera Sahne, dekorda minimalize unsurlar ve çocuklara olan dikkat çeken bir pedagojik yaklaşımla çocuk oyunlarına ciddi bir bakış açısı getiriyor.

GİDİYORUZ BREMENE BREMENE Oyunun müzikleri Aspera Sahnenin Müzik Direktörü Ali Likoğlu tarafından yapıldı. Oyundaki müzikalite seyir zevkimize zevk katıyor ve oyunu çocuklar için izlemeye doyulmaz bir hale getiriyor. Çocukların dilinden anlayan, onları eğlendirirken öğreten, bir birey olarak onlara verilenin ötesine geçip, potansiyellerini keşfeden karakterler, müzikler ile oyunun bütünlüğünde yerini alıyor.

BUGÜNÜN KÜÇÜKLERİ VE DE YARININ VARİSLERİ "Bremen Mızıkacıları" çocuklara yaklaşımı bakımından üstüne düşünülmüş, özenle işlenmiş bir proje. Bunu daha anlaşılır bir hale getirmek için gelin Eray Soykan'ın sözlerine kulak verelim:

Çocuklarımızın her biri bizim için birer birey ve onlara her zaman bu bilinçte yaklaşmaya özen gösteriyoruz. Eğlenirken öğrenmeleri ve anlayarak benliklerini şekillendirmeleri bizce bu yoldan geçiyor. Bu oyunda Onlardan bir şeyi saklamamak, aksine onlara burasının bir sahne anlatılanın da bir masal olduğunu söylemek ve izleyenleri bunun bilincinde bir hikayeyi seyretmeye davet ediyoruz. Çocuklarımızın, benliğini keşfeden, potansiyelini fark edebilen, sınırlarını kendisi çizen birer birey olarak farkındalık kazanmaları bizim temel gayemiz. Hayvanları seven, kendisini seven, kendisine güvenen çocuklarımıza, bugünün küçükleri ve yarının varislerine iyi seyirler diliyorum."

HAYDİ KALK GİDELİM, BREMENE GİDELİM 3 Mart itibari ile prömiyerini yapan "Bremen Mızıkacıları" oyunu Bursa'da gösterinine devam ediyor. Bütün çocukları ve yetişkinleri sahneye, Bremen Mızıkacılarının macerasını, bu heyecanı birlikte paylaşmaya davet ediyor. Siz de bir kediye sarılmak, bir köpeği sevmek istiyorsanız Bremen Mızıkacıları oyunu Aspera Sahne'de sizleri bekliyor.

Program ve detaylar için

İnstagram:asperasahneofficial Web: asperasahne.com