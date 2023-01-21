Aruz Vezni seyirciden tam not aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri tiyatro oyunu ile devam etti. İdea Performans ekibi tarafından sergilenen Aruz Vezni isimli oyun seyirciden tam not aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak kültür sanat etkinlikleri İdea Performans tarafından sahnelenen ‘Aruz Vezni’ isimli tiyatro oyunuyla devam etti. AKM’de tiyatro severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen gösterim büyük beğeni topladı.

Oyun ve yaşam döngüsünün içine sıkışan Aruz karakterini Eray Karadeniz, Vezni karakterini ise Haluk Deniz Aydın canlandırdı. Ortaya koydukları üst düzey performans ile seyircilerin takdirini kazanan İdea Performans ekibi, gösterim için Başkan Yüce’ye teşekkürlerini sundu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliklerin yeni tiyatro gösterimleriyle devam edeceği ifade edildi.