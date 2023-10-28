Son Dakika

Artİstanbul Feshane Biennale hazırlanıyor

KÜLTÜR-SANAT 28.10.2023, 13:30
Artİstanbul Feshane Biennale hazırlanıyor

İBB’nin baştan aşağı yenileyerek, kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, ‘10. Asya-Avrupa Mediations Biennale’ine ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenileyerek kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” başlığıyla düzenlenecek “10. Asya-Avrupa Mediations Biennale”ine ev sahipliği yapacak. 38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katıldığı uluslararası sergi, 30 Ekim’de yapılacak ön gösterimin ardından, 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Düzenlendiği 15 yıllık süreçte, bugüne kadar 10’u aşkın sergide, 33 Avrupa ve 34 Asya ülkesinden 727 sanatçı yer aldığı sergi için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Mediations Biennale Türkiye Küratörü Beral Madra, Mediations Biennale Direktörü Tomasz Wendland ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 

Bienalin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki, başta yakın coğrafyamız olmak üzere, dünyanın birçok yerinde, bu yüzyıla hiç yakışmayan savaşlar, yıkımlar ve acılar birbirini izliyor. Bu acıların son bulmasında, yaraları hep birlikte sarmamızda, sanatın ve sanatçıların önemli bir rol oynayacağı ve hatta oynaması gerektiğine ve bu rolü üstlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

İmamoğlu, tüm İstanbulluları, 38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katılacağı uluslararası sergiye davet etti. Sergi, 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında gezilebilecek. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 10 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 28
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3