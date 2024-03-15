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“Arpın Nefesi” konseri SDKM’de
Büyükşehir, Arp Sanatçısı Akyol ve neyzen Canaz’ı Kocaelili sanatseverle buluşturacak.KOCAELİ
KÜLTÜR-SANAT 15.03.2024, 11:20
Büyükşehir, Arp Sanatçısı Akyol ve neyzen Canaz’ı Kocaelili sanatseverle buluşturacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür- sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve geniş kitlelerce tanınan neyzen Bilgin Canaz ‘’Arpın Nefesi“ konseri ile 17 Mart Pazar akşamı Kocaelili sanatseverle buluşacak. SDKM Büyük Salondaki ücretsiz konser 20.30’da başlayacak. Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve neyzen Bilgin Canaz, konserde kadim tınılara sahip arp ve neyin birlikteliğini mistik bir yolculuğa çıkartacak.
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