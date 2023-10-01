Arı ve arıcılık sergisi İzmir’de kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Basmane'deki tarihi Bıçakçı Han’da Arı ve Arıcılık Posta Pulları sergisi açıldı. 100 ülkeye ait 600’ün üzerinde pulun yer aldığı sergi 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.İZMİR (İGFA) - Arıcılığa desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Araştırma Merkezi’nden Ziraat Mühendisi Mustafa Kösoğlu’nun özel koleksiyonunu kapsayan Arı ve Arıcılık Posta Pulları sergisi açıldı. Sergi, 13 Ekim tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Basmane’deki Bıçakcı Han’da ziyaret edilebilecek.

“Tarımı desteklersek aslında hayatı desteklemiş oluruz” Serginin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Başkanımız Tunç Soyer’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yani ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ mottosu altında kırsal kesimde arıcılığı destekliyoruz. Birçok köyde üretim yapmak isteyenlere arılı arısız kovanlar, destek malzemeleri veriyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Tarımı desteklersek aslında hayatı desteklemiş oluruz. Aynı şeyi karakılçıkla, koyun, keçi, manda dağıtımlarıyla yapıyoruz. Arıcılık da bunlardan önemli bir tanesi. Ben bu serginin açılışında katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer’e teşekkür Hayatındaki önemli günlerden biri olduğunu belirten serginin koleksiyoncusu Mustafa Kösoğlu, “Bu sergi sadece puldan oluşmuyor, birçok eski malzeme de var. Bu serginin gelecek nesillere aktarılması önemli” dedi. Kösoğlu, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Tunç Soyer’e sergi açılışına katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Sergide neler var? Sergide 100’e yakan ülkeden 600’ün üzerinde pul sergileniyor. Arının en önemli gen kaynağı olan Anadolu, beş ırk ve eko tipinde ana vatan kabul ediliyor. Sergiyle arıya dikkat çekerken ülkenin bir kültürünü eski malzemeler eşliğinde sergileyerek toplumla paylaşılması hedefleniyor. Sergide çeşitli okullardan 10-14 yaş aralığındaki öğrenciler ve Robert Kolej’den gelen öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Arı Aşkına Tozlaştırıcı Arılar Çalıştay’ı da yapılıyor.

Büyükşehir arıcılığı destekliyor “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, kırsalda ve dağ köylerinde arıcılığı desteklemek amacıyla bin 260'ı kadın toplam 2 bin 251 üreticiye arıcılık eğitimi verildi. 8 bin 856 arılı kovan, 4 bin 420 boş kovan ve 2 bin 251 arıcılık malzemesi (el demiri, körük, şerbetlik, fırça, kıyafet, eldiven) dağıtıldı.