Antalya’da kitap coşkusu sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramitte “Hayata Okuyarak Devam” sloganıyla düzenlenen 12. Antalya Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla devam ediyor. İlk günden bu yana insan seli oluşan fuarın yedinci gününde de kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit’te gerçekleşen Antalya Kitap Fuarı, Antalyalıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 215 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin katılımıyla düzenlenen 12. Antalya Kitap Fuarı yedinci gününde de etkinliklerle geçti.

Saniye Acun, Hüseyin Çoban, Ramazan Demir, Aşkın Güngör, Murat Bulut, Erdem Yücel ve Esra Bulut gibi değerli yazarlar okurlarıyla buluştu. Antalya genelindeki okullardan öğrenciler akın akın fuar merkezini ziyaret ederek ihtiyacı olan kitapları aldı. Antalyalılar, fuarda sevdikleri yazarları görmenin, kitaplarını imzalatmanın mutluluğunu yaşadı.

Fuarda Erdem Yücel - Murat Bulut ile 'Basına Nasıl Girdik ve Günümüz Yayıncılığı -Mitoloji' söyleşisi gerçekleşti. Antalya Kitap Fuarı’na ilk defa katıldığını söyleyen Arkeolog ve gazeteci Erdem Yücel, “Antalya’da ve sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Kitapseverlerin fuara olan ilgisi beni çok memnun etti” diye konuştu. Erdem Yücel, gazeteciliğe ve arkeolojiye olan ilgisinin nasıl başladığını anlattı.