Antalya sanatçılarından deprem farkındalığı sergisi

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük deprem felaketinin hissettirdiklerini eserlerine taşıyan Agora Sanat Topluluğu sanatçılarının, “Seizmanın Ardından II” isimli disiplinler arası sergisi; Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde açıldı.ANTALYA (İGFA) - Agora Sanat Topluluğunun 17 üyesinin, 6 Şubat Depremi’nin ardından başlattığı farkındalık projesinin üçüncü etkinliği olan sergide; resim, seramik, heykel, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, video art gibi farklı sanat dallarından eserler sergileniyor.

Mayıs 2023’te bir çalıştay ile başlayan, Kasım 2023’te ilk karma sergiyle sanatseverlerle buluşan Agora Sanat Topluluğu; bu proje ile deprem felaketinin ardından toplum olarak yaşadığımız manevi ve maddi kayıplarımızın acılarını, buna sebep olan ihmal ve yanlış uygulamaların verdiği zararları unutturmamak ve farkındalığı artırarak çözümün bir parçası olmayı hedefliyor.

“MİSYONUMUZ UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK”

Agora Sanat Topluluğu Başkanı Ayşe Özmak Mercan projeyle ilgili şu açıklamayı yapıyor:

“6 Şubat 2023 günü merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesi olan, 11 ilimizde çok büyük can ve mal kaybına sebep olan deprem, çağımızın en şiddetli doğa olayı olarak zihinlerimize kazındı. Bu acı ve vahim olayın ardından toplum olarak; beklenen, bilinen bu doğal afetlerin minimum acı ve zararla altından kalkılabilir olaylara dönüştürülmesinin beklentisi içerisindeyiz. Bu bağlamda; sanatçılar olarak duygu ve düşüncelerimizi dile getirerek toplumsal farkındalık yaratmak misyonunu taşıyoruz. Bu projemizin amacı; yaşadığımız bu büyük felaketin verdiği manevi ve maddi kayıplarımızın acılarını, yapılan ihmal ve yanlış uygulamaların verdiği zararları unutmadığımızı göstermek ve unutturulmasına izin vermemek.”

Seizmanın Ardından II sergisinde; Hilal Bayındır, Ayşe Özmak Mercan, Derya Ekici, Yaprak Yavuz, Saime Uyar, Ahmet Çapar, Nagehan Ataseven, Şevval Karaboğa, Mine Dağdeviren, Özge Araslı Yardım, Cem Güney Çevikbaş, Selma Gençel, Candan Çelikpençe Gündüz, Sibel Özdoğan, Neşe Öncel, Ülkü Yılmaz’ın eserleri yer alıyor.

Antalya’da Karaalioğlu Parkı içerisinde hizmet vermekte olan Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde açılışı 12 Şubat’ta yapılan sergi 22 Şubat tarihine kadar izlenebilecek.