Antalya Muratpaşa'da geri dönüşüm sergisi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü’nde “Antalya’nın Havaları Havasından Geçilmez Tavaları” isimli geri dönüşüm sergisi açıldı.ANTALYA (İGFA) - Dünya Su Günü ve Orman Haftası kapsamında Muratpaşa Belediyesi, Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen‘Su ve İklim Çalıştayı’ Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü’nde başladı.

Çalıştayın ilk etkinliği olarak Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının desteğiyle hazırlanan “Antalya’nın Havaları Havasından Geçilmez Tavaları” isimli geri dönüşüm sergisi açıldı.

21 Mart’ta 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek çalıştay programında, çevre mühendisi ve ÇETADER Genel Sekreteri Ebru Arslan Savaş “Çevre Mentörlüğü ve Dünya Su Günü”, Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin “Atık Yönetimi”, Akdeniz Üniversitesi Öğretim ÜyesiDr. Tahsin Şahin “Girişimcilik ve İnovasyon” konularında sunum yapacak.

Bu arada ressam Sinan Demir, “Doğanın Belleğinde Uyuyanlar” kısa film gösterimi ve söyleşinin ardından öğrencilerle birlikte duvar resmi yapılacak.

Bağımsız Sanat Hareketi’nin gönüllü sanatçıları Natavan Aliyeva, Olga Mandrik, Aynur Demir, Mina Golzar, İren Toprak Matar, Rana Golzar, Sevda Kesim, Reyhan Okan ve Oksana Muraveva ise taş boyama, atık ve tava atölyeleriyle çalıştaya katılacak.Çalıştayın sonunda öğrencilerden oluşan müzik topluluğunun dinletisi gerçekleştirilecek.

Sergi 22 Mart’a kadar gezilebilecek.