Antalya Muratpaşa'da depremi sanatla anlattılar

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin etkilediği 11 il için Antalya’da bir araya gelen 11 sanatçı, ‘Seizmanın Ardından’ isimli disiplinlerarası sanat sergisini Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde açtı.ANTALYA (İGFA) - Ayşe Özmak Mercan’ın küratörlüğünde gerçekleşensergide, sanatın farklı disiplinlerinden Candan Çelikpençe Gündüz, Cem Güney, Derya Ekici, Hacer Doğan, İlkan Polat, Mine Dağdeviren, Neşe Öncel, Hilal Bayındır, Şahin Latifeci, Aynur Demir çalışmalarıyla yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Değirmenönü Kültür Merkezi’nde haziran ayında gerçekleşen buluşmada tamamlanmış eserlerin Antalyalı sanatseverlerle buluştuğu sergi, 11 ili etkileyen Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinin ardından toplumsal olaylara karşı sorgulayıcı bakış açısını korumayı hedefledi. ‘Seizmanın Ardından’isimli disiplinlerarası sanat sergisinde resim, el sanatları, seramik, performans, fotoğraf fiber art ve heykel gibi alanlardan eserler yer aldı.

Yaşanan acı hadisenin ve kayıpların unutulmaması için bu projeye gönül verdiklerini belirten KüratörMercan “Deprem, 11 ili etkilediği için 11 il 11 sanatçıyı çıkış noktası olarak belirledik. Farklı disiplinlerde 11 arkadaşı organize ettim” diye konuştu.