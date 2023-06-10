Antalya Medeniyetler Korosu Marmaris'i salladı

Marmaris’te devam etmekte olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde bu kez 6 Şubat depreminde 7 üyesi can veren 200 kişilik Antakya Medeniyetler Korosu, onur konuğu olarak sahne aldı.Ata SEVGİ/ AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Amfi Tiyatro’da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la birlikte yaklaşık 2 bin kişinin izlediği ve 1 saat süren konserde Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyorum, hepimiz çok kötü şeyler yaşadık. Depremde biz de 7 arkadaşımızı kaybettik ve biz onları unutmadık, unutturmamak için de kalan 193 kişiyle konserlerimize devam ediyoruz” dedi.

İlk ezgi sonrasında izleyicilere “sesimi duyan var mı” diye seslenen koro daha sonra, depremde Adıyaman’daki İsias otelde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı şampiyon öğrenciler için de “Magosa limanı”türküsünü seslendirdi. Hüzünlendirirken düşündüren bir ortamda tamamlanan konserde dinleyiciler, zaman zaman cep telefonlarının ışıklarını açarak koroya eşlik etti.