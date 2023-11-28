Antalya'da 'Tatlı Kazalar Atlası'

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Fikret Otyam Sergi Salonu’nda Halime İspir Bozkurt’a ait ‘Tatlı Kazalar Atlası’ isimli sergi sanatseverle buluştu.ANTALYA (İGFA) - Çalışmalarını Antalya’da sürdüren Bozkurt, 2013’teresmi profesyonel olarak başladığını söyledi.

‘Tatlı Kazalar Atlası’ isimli son sergisinin yağlı boya tablolardan oluştuğunu belirten Bozkurt, resimlerinde genellikle spatula ve fırça tekniği kullandığını belirtti.

Bozkut, Muratpaşa Belediyesi’ne sergi salonu desteği sağladığı için teşekkür etti. Bozkurt, “Bu sergide ben sevginin ne kadar güçlü olduğunu ve birlik bilincinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Bayağı imece usulü bir sergi hazırlığı oldu. Bir ayda bu sergiyi açabildik” diye konuştu.Serginin açılışı ise piyano ve müzik eşliğinde İlkan Polat’ın performans gösterisiyle gerçekleşti.