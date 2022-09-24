Antalya'da sinema Tırı 5 günde 6 ilçe gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken Antalya’nın dört bir yanında sinema heyecanı yaşanıyor. 19 Eylül’de yola çıkan sinema tırı ilçe ilçe geziyor. Sinema Tırı İbradı, Alanya Mahmutlar ve Kepez’de sinemaseverlerle buluştu.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesine yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçe ilçe geziyor. Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki’nin ardından İbradı, Alanya Mahmutlar ve Kepez’de duraklayan sinema tırı Aslan Hür kuş Kayıp Elmas filmi ile Aykut Enişte 2 filmini her yaştan sinemasever ile buluşturuyor.

Alanya'da İlk Durak Mahmutlar

Alanya’da iki farklı günde sinemaseverlerle buluşan olan Gezen Sinema’nın Alanya’daki ilk durağı Mahmutlar oldu. 22 Eylül Perşembe günü saat 16.00, 18.00 ve 20.00’de Mahmutlar Cumartesi Pazarı’nda çocuklara ve büyüklere yönelik iki sinema filminin gösterimi yapıldı. İki seans gösterilen Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Anneleriyle sinemaya gelen çocuklar macera dolu öyküsüyle filmi büyük bir heyecanla seyretti. Adeta bir sinema salonu gibi döşenen kapalı sinema tırı saat 20.00 de ise Aykut Enişte 2 filmi ile yetişkinleri ağırladı. Gezen Sinema 25 Eylül Pazar günü aynı saatlerde Alanya İskele Şelale önünde gösterim yapacak.

İbradı ve Kepezlilerle Buluştu

"Aslan Hür kuş Kayıp Elmas " ve "Aykut Enişte 2" filmleri İbradılılarla da buluştu. 3 seans olarak izleyiciye sunulan filmler İbradı'da yoğun ilgi görerek heyecanla izlendi. Sinema Tırı merkezde ise Kepez’de gösterim yaptı. Gülveren İlköğretim Okulu bahçesinde Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde ise Aykut Enişte 2 filmi açık havada Kepezliler ile buluştu.