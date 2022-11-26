Antalya'da konservatuardan Öğretmenler Günü konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere eşsiz bir konser verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Mozaik Türk Halk Müzik Topluluğu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeni Mahalle Kültür Merkezinde öğretmenlere özel bir konser verdi. Konsere Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay ve öğretmenler katıldı.

BİLGİN HOYRAT OKUDU

İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Mozaik Türk Halk Müzik Topluluğu, konserde farklı yörelere ait sevilen türküleri seslendirdi. Şef Ömer Bilgin yönetiminde gerçekleşen konserde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Önder Bilgin de mikrofonu eline alarak Şanlıurfa yöresine ait hoyrat okudu. Konser sonunda Önder Bilgin Mozaik Türk Halk Müzik Topluluğu Şefi Ömer Bilgin’e çiçek takdim etti.