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Antalya Büyükşehir'den tiyatrolara can suyu

KÜLTÜR-SANAT 24.12.2022, 13:30
Antalya Büyükşehir'den tiyatrolara can suyu

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde hizmete giren Antalya Şehir Tiyatroları Performans Sahne özel tiyatrolara ‘’Can Suyu’’ oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Performans Sahne’yi özel tiyatrolara ücretsiz olarak tahsis ederek, kira gelirlerinin çok yüksek olduğu bir dönemde özel tiyatroların oyunlarıyla seyirciyle buluşmasını sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde Antalya’ya kazandırdığı 630 kişilik Büyük Sahne ve 200 kişilik Performans Sahne ile tiyatro severler yeni iki önemli sahne kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 200 koltuk kapasiteli Performans Sahne’yi Antalya Şehir Tiyatroları’nın yanı sıra Antalya’da faaliyet gösteren özel tiyatrolara ücretsiz olarak tahsis ediyor. Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür’ün ‘‘Can Suyu’’ olarak adlandırdığı bu proje ile Özel Tiyatroların rahat nefes almasına katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrimizde üretmeye devam eden fakat yüksek kira giderleri sebebi ile zorluk yaşayan tüm tiyatroları destekliyor. Kira fiyatlarının çok yüksek olduğu bu dönemde özel tiyatroların oyunlarını sahnelemesi için fırsat sunuyor.

Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Avrupa kentlerinde kurum tiyatrolarından daha güçlü özel tiyatroların olduğunu söyledi. Mehmet Özgür, “Birçok Avrupa ülkesinde özel tiyatrolara oyunlarının sahnelemeleri için ücretsiz tahsis edildiğini gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in desteği ile Performans Sahne’nin kapılarını özel tiyatrolara açma kararı aldık. Özel tiyatrolarımız ile bir araya geldik, Can suyu projesini anlattık, son derece memnun kaldılar. Özel tiyatrolarımız, seçici kurula sundukları projelerin provalarını Performans Sahne’de yapabilecek, oyunlarını oynayabilecekler. Özel tiyatroların belini büken en büyük harcama kalemi kira giderleridir. Büyükşehir Belediyesi bu destekle özel tiyatroların kira giderini düşünmek yerine oyunlarına odaklanmalarına katkı sunuyor” dedi.

Özel Tiyatroların Gelişmesini En Çok AŞT İster

Antalya’da özel tiyatroların gelişmesini en çok AŞT’nin istediğini aktaran Mehmet Özgür, “Bu kentte nitelikli tiyatrolar yaratabilirsek hem tiyatro severler hem de mesleğini icra eden oyuncu arkadaşlarımızın büyük kazancı olacak. Çok güç şartlarda bu mesleği yapmaya çalışan özel tiyatrolar var. Bu tür katkılarla özel tiyatroların gelişmesini istiyoruz. Özel tiyatro sayısı artarsa veya güçlerini birleştirirse daha büyük projelere imza atacaklardır. Bu kent hızla büyüyor. AŞT olarak bir noktaya kadar yetebiliriz. Antalya’da daha fazla oyunun çıkması ve izlenmesi en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

Performans Sahne Özel Tiyatroların

Büyükşehir Belediyesi’nin “Can Suyu Projesi” ile AŞT Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Performans Sahne de şimdilik, Avangart Sahne, Antre Sahne, Kırmızı Kalem, Baküs Sahne, Tiyatro Duo, Num Perform ve Antalya Gençlik Tiyatrosu gibi birçok özel tiyatro, oyunlarıyla Antalyalı izleyicileriyle buluşuyor.

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