Antakya Medeniyetler Korosu çifte bayram yaşatacak

Kayseri'nin Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramında Antakya Medeniyetler Korosunu Kayserililerle buluşturacak.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecek Zafer Konseri, Yamaç Paraşütü İniş Alanında saat 21.45’te başlayacak.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bin yanında verdikleri konserlerle büyük yankı uyandıran Antakya Medeniyetler Korosu’nun yarın vereceği konser, Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

MODEL UÇAK GÖSTERİSİ

Öte yandan aynı gün Talas Havacılık Kulübü de ‘Zafer Uçuşu’ adı altında model uçak gösterisi gerçekleştirecek.

Yamaç Paraşütü İniş Alanında saat 17.00’de başlayacak programda ayrıca yamaç paraşütü gösterisi düzenlenecek.