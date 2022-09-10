Altın Koza'dan umut veren ekolojik belgesel

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çağımızın büyük ekolojik sorunlarını yedinci sanatın anlatım olanaklarını mükemmel kullanarak ele alan belgesellere özel bir bölüm ayırdı: SÜRDÜRÜLE-MEZ.ADANA (İGFA) - Ormanların Kurtarıcısı, Buz Devri Parkı, Bölge, Hassas Mevzu ve Dünyanın Bütün Nefesleri adlı belgeseller 12-18 Eylül tarihleri arasında, Adana Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gösterilecek.

Gezegenin kalan son fosil yakıt kaynakları bir yandan iklim değişimini körüklerken bir yandan da yeni savaşlar çıkmasına sebep oluyor. Yaşadığımız bunca yıkım, şiddet ve yoksulluk son yıllarda hem ekolojik hem ekonomik açıdan bir çözüm olarak görülen ssürdürülebilirlik kavramının sınırlarını zorladı. Gezegenin bir kısmı kuraklıktan kavrulurken bir kısmını seller götürüyor. Afetlerin hiçbirini artık doğal olarak niteleyemeyiz. İnsanların bir kısmı aşırı üretim ve gereksiz tüketimle çevreyi kirletirken derin yoksulluklar da yaratıyor. Afrika ülkeleri açlık sınırında kalmaya devam ediyor. Ne Afganistan'da insan hakları korunabildi ne Rusya - Ukrayna savaşı önlenebildi. Yemen’de, Madagaskar’da, Sri Lanka’da ve başka birçok yerdeki krizler git gide derinleşiyor. Bu denli eşitsizlik adalet duygusunu da köreltti. Antroposen çağın sürdürüle-mez noktasına geldik.

Sinemacılar bu duruma seyirci kalmıyor. Sorunları tespit ederken umutsuzluğa teslim olmayan, insanlık suçlarını ihbar ederken en beklenmedik yerlerde direniş hikayeleri bulan filmler bize gündemi değiştirme ihtimalini hatırlatacak.