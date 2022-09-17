Altın Koza'da Onur Ödülleri iki ustaya gitti

Meltem Cumbul’un sunumuyla gerçekleşen 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Töreni, muhteşem bir geceye sahne oldu. Bu yılki ‘‘Onur Ödülleri’’ Hale Soygazi ve Müjdat Gezen’e verildi.ADANA (İGFA) - Açılış konuşmasına sanatçıları, sinema emekçilerini ve konukları selamlayarak başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hepinizi Adana’da görmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bize verdiğiniz değerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli iki sanatçımıza Müjdat Gezen’e ve Hale Soygazi’ye Onur ödüllerimizi vereceğiz. Onlara sinemaya sağladıkları eşsiz katkıdan dolayı hem saygılarımı sunuyorum, kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasında, bu yıl Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Erden Kıral ve Civan Canova gibi yerleri doldurulamayacak, unutulmayacak isimlerin kaybedildiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Bugün ayrıca Tarık Akan’ımızın ölüm yıldönümü. Kaybettiğimiz sanatçılarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

‘’Altın Koza’yı Altın Koza Yapan Siz Değerli Sanatçılarımızsınız’’

Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Altın Koza bir markadır, Adana sinema kentidir, sanat kentidir, kültür kentidir, Adana lezzet kentidir, Adana kurtuluşun kenti, Mustafa Kemal Atatürk’e Milli Mücadele yapma ilhamını veren kenttir, Adana delikanlı insanların kentidir.

Altın Koza’yı Altın Koza yapan siz değerli sanatçılarsınız, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Adana sinema endüstrisine çok ciddi katkıda bulunmuştur. Eskiden Adana’da yazlık sinemalarda tutan film, bütün Türkiye’de tutardı. İnşallah Adana’yı sinema kenti yapacağız. UNESCO’ya bu konuda başvuracağız. Adana sinemaya, sinema endüstrisine, sanata ve sanatçılara en üst düzeyde katkı vermeye devam edecektir. Bu yıl Altın Koza daha zengin içerikli ve her yıl bir öncekinden daha güzel olacak. Sinema tadında günler diliyorum.”

Hale Soygazi ödülünü Zeydan Karalar ve Cahit Berkay’ın elinden aldı

Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi’ye ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Halil Ergün takdim etti. Hale Soygazi ‘’Bu gemiyi buraya getiren emekçilere şükran borçluyuz. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Bu ödülü demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, adalete adıyorum’’ dedi.

Festivalde Onur Ödülü’nü alan sanatçı Müjdat Gezen ise, sağlık nedenlerinden dolayı geceye katılamadı. Usta ismin ödülünü, Erkan Kolçak Köstendil, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Cahit Berkay’ın elinden aldı. Müjdat Gezen gönderdiği görüntülü mesajda ‘’Bu sene ödülümü alamadım ancak en kısa zamanda Adana’yı ziyaret edeceğim’’ dedi.

Geceye, sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Ödül töreni Fahir Atakoğlu ve konuk şarkıcı Sena Şener’in konseriyle sona erdi.

‘’Ela ile Hilmi ve Ali’’nin ve ‘’Çilingir Sofrası’’nın Galaları Gerçekleşti

Yönetmenliğini Ziya Demirel’in üstlendiği “Ela ile Hilmi ve Ali”nin gösterimi, Esas 01 Burda AVM PGM’de yapıldı. Film sonrası, Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, filmin senaristi ve yönetmeni Ziya Demirel, filmin ortak senaristi Nazlı Elif Duru, oyuncular Ece Yüksel, Denizhan Akbaba, Ozan Çelik ve filmin kurgucusu Selda Taşkın soruları cevapladı. Çilingir Sofrası’nın gösterimini ardından, Okan Arpaç moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşisine ise filmin yönetmeni ve senaristi Ali Kemal Güven, oyuncuları Barış Gönenen, Ecrin Bolkar, Adnan Devran, görüntü yönetmeni Engin Özkaya, sanat yönetmeni Betül Erişir, kurgucusu Selda Taşkın, yapımcılar Seda Özkaraca ve Metin Kıcır katıldı.

Festival kapsamında ayrıca, Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘’Ben O Değilim’’ filminin gösteriminin ardından Ercan Kesal, psikolog Yavuz Erten ile ‘’Bir Filmin Psikoanalitik Yorumu’’ söyleşisiyle izleyicilerle buluştu.

Uğur İçbak, Prof. Murat Tırpan, Güven Güner, Emre Köktaş, Levent Öztürk ve Necmi Deniz Akıncı’nın katıldığı Gökhan Atılmış’ın moderatörlüğünde ‘’Görüntü Yönetmenliğinin Geleceği’’ konuşuldu.