Altın Güvercin'de Fatih Erkoç rüzgarı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın gala gecesinde Fatih Erkoç sahne aldı.AYDIN (İGFA) - Profesyonel müzik yaşamına ilk adımını, 1986 yılında düzenlenen 1. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “Yol Verin A Dostlar” isimli beste ile birinci olarak atan ünlü pop ve caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç, 36 yıl sonra aynı sahneden sanatseverlerle buluştu. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatih Erkoç, Türk sanat müziğinden rock müziğe, cazdan alaturkaya uzanan geniş repertuvarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir basın toplantısı ile başlayan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ev sahipliğinde gerçekleşen 25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın gala gecesine basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ilk kez düzenlendiği 1986 yılından itibaren Türk pop müziğine pek çok değerli isim kazandıran çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Müziğin dijitalleşmesine rağmen Altın Güvercin’in halen değerini ve prestijini koruyan bir ödül olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, yarışmayı yaşatmanın önemine dikkat çekti. Yarışmanın çağın koşullarına uygun olarak güncellendiğini belirten Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin’e dijital halk oylamasını eklediklerini söyledi. 25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın onur konuğu olan ve gala gecesinde sahne alan Fatih Erkoç’un yarışmanın müzik dünyasına kazandırdığı ilk isim olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, Fatih Erkoç’un katılımından duyduğu mutluluğu dile getirerek, usta sanatçıya plaket takdim etti.

KURAYLA SIRALAMALAR BELİRLENDİ

Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından final gecesinde yarışacak olan finalistlerin sahneye çıkış sıralamasını belirlemek üzere kura çekimi yapıldı. Çekilen kuraya göre sırasıyla Birdenbire Olmaz, Ağlayan Ay, Masal, Ve Yine Birden, Hisset, Yangınlar Kor Oldu, Git Hadi, Bekle Efendi, Dön Sen, Ya Ayıp Olursa isimli finalist besteler yorumcular tarafından seslendirilecek.

Okan Bayülgen’in sunumu ve Sertap Erener’in sahne performansıyla başlayacak olan final gecesi, 11 Eylül saat 21.00’da Özer Türk Stadı’nda gerçekleşecek.