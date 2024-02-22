Alicanlar Konağı’nda gece musikiyle güzelleşti

Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen İrfan Meclisi Gönül Söyleşisi programında yazar İdris Mahfi ve ses sanatçısı Kemalcan Ergün sanatseverleri tasavvuf ile musiki alanında unutamayacakları bir yolculuğa çıkardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor

Şubat Ayı Kültür programı, İrfan Meclisi: “Gönül Söyleşi ve Musiki Şöleni” programıyla devam etti. Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleşen program sanatseverleri adeta mest etti.

SANAT DOLU GECE

Yazar Mahfi bir yandan katılımcıları sanat ve tasavvuf dünyasında anlam dolu bir yolculuğa çıkardı, diğer tarafta ise Kemalcan Ergün orkestrasıyla icra ettiği eserler dinleyenleri büyüledi.

“Gönül bâbında irfandan gayrı sohbetimiz yoktur” diyen ünlü yazar İdris Mahfi, insanlığın ‘gönül yapmak’ üzerinden önemli mesajlar verdi.

“GÖNLÜN KIYMETİNİ ANLAMALIYIZ”

Mahfi, “Biz işin sadece hal değil, dünyevi boyutta da gönlün ehemmiyetini toplum olarak çok bilmiyoruz. İncelik ve nazik meselesinde Hz. Yunus diyor ki ‘Gönül Çalab’ın tahtı Çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Bir gönlü incitmek ne kadar vahim ne kadar dayanılmaz ve üzücü bir haldir. İnşallah biraz gönlün kıymetini anlar, gönle icap ettiği değeri veririz” dedi.

Büyükşehir’in şubat ayı takvimi birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Etkinlik takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.