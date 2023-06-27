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Aliağa'da şölen başlıyor

KÜLTÜR-SANAT 27.06.2023, 11:15
Aliağa'da şölen başlıyor

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde organize edilen ‘Aliağa Sanat Günleri’nde büyükten küçüğe tiyatro ve sinema şöleni başlıyor.İZMİR (İGFA) - Aliağa Sanat Günleri’nde Türk müziğinin birbirinden değerli sanatçıları yaz konserleriyle müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken Türk Tiyatrosu’nun sevilen oyunları da Aliağa’da sahnelenecek.

TÜM GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ Yetişkin ve çocuk tiyatrolarının ücretsiz giriş biletleri, gösterimlerden önceki her pazar günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu Gişesi, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimlerinde dağıtıma çıkarılacak.

ALİAĞA’DA TİYATRO ŞÖLENİ Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda organize edilecek Tiyatro Şöleni’nde tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak. Tiyatro Şöleni’nde sahnelenecek oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle;

7 Temmuz Cuma: AFARA Bir Arabesk Müzikali
14 Temmuz Cuma: Aşkım Kapışmak ile İlişkiler Komedisi
21 Temmuz Cuma: Süt Kardeşler
28 Temmuz Cuma: Kibarlık Budalası
4 Ağustos Cuma: Gelin Tanış Olalım
11 Ağustos Cuma: Tepetaklak
18 Ağustos Cuma: Ölüm Bizi Ayırana Dek
25 Ağustos Cuma: Vişne Bahçesi
28 Ağustos Pazartesi: Güzel Günler İçin

ÇOCUK GÖSTERİLERİ TATİLE RENK KATACAK ‘Aliağa Sanat Günleri’ kapsamında sahnelenecek çocuk gösterileri çocukların yaz tatiline renk katacak. Miniklere keyifli anlar yaşatacak tiyatro gösterimleri Çarşamba günleri 20.00 ve 21.30 seansları ile Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda organize edilecek. Çocukların yaz tatilini tiyatro ile iç içe geçirmelerini sağlayacak oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle;

5 Temmuz Çarşamba: Şeker Portakalı
12 Temmuz Çarşamba: Alice Harikalar Diyarında
19 Temmuz Çarşamba: Kuğu Gölü Balesi
26 Temmuz Çarşamba: Karlar Ülkesi
2 Ağustos Çarşamba: Çizmeli Kedi
9 Ağustos Çarşamba: Hayvanat Bahçesi
16 Ağustos Çarşamba: Mahşer-i Cümbüş
21 Ağustos Pazartesi: Mor Başlıklı Kızın Hikayesi
22 Ağustos Salı: Hanegiller
23 Ağustos Çarşamba: Küçük Prens

ALİAĞA’DA SİNEMA GEÇİDİ ‘Aliağa Sanat Günleri’nde birbirinden güzel yerli ve yabancı filmler açık havada sinemaseverler ile buluşacak. Aliağalılara salı ve perşembe günleri saat 21.00’den itibaren açık havada sinema keyfini yaşatacak filmlerin tarih ve gösterim yerleri şöyle;

4 Temmuz Salı: Titanic (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı)
6 Temmuz Perşembe: Avatar 2 (Yeni Şakran Sahil Meydan)
11 Temmuz Salı: Top Gun (Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı)
13 Temmuz Perşembe: Top Gun ( Helvacı Meydan)
18 Temmuz Salı: Titanic (Kent Park)
20 Temmuz Perşembe: Avatar 2  (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı)
25 Temmuz Salı: Kim Bu Aile? (Helvacı Meydan)
27 Temmuz Perşembe: Kim Bu Aile? (Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı)
1 Ağustos Salı: Titanic (Yeni Şakran Sahil Meydan)
3 Ağustos Perşembe: Kim Bu Aile? (Kent Park)
8 Ağustos Salı: Çizmeli Kedi (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı)
10 Ağustos Perşembe: Top Gun (Yeni Şakran Sahil Meydan)  
15 Ağustos Salı: Avatar 2 (Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı)
17 Ağustos Perşembe: Çizmeli Kedi (Helvacı Meydan)
22 Ağustos Salı: Çizmeli Kedi ( Kent Park)
24 Ağustos Perşembe: Top Gun (Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı)

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