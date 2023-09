Akbank Caz Festivali'ne geri sayım

Akbank Caz Festivali, bu yıl 23 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında 33. kez şehrin kapılarını caza açıyorİSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın en prestijli caz festivalleri arasında gösterilen Akbank Caz Festivali, bu yıl 23 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında 33. kez şehrin kapılarını caza açıyor. 33. yılında 33 konsere ev sahipliği yapacak olan festival, Dünya ve Türk Caz sahnesinden 150’ye yakın sanatçının birbirinden özel performanslarıyla müzik severleri karşılamaya hazırlanıyor.

Sanatın ve sanatçının daimî destekçisi Akbank’ın uzun soluklu kültür-sanat girişimlerinden Akbank Caz Festivali, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programı ile bu sonbaharda 33. kez cazseverlerle buluşacak. Bu yıl 23 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 33. Akbank Caz Festivali’nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden; fusion müziğin geride kalan yaklaşık 50 yılını şekillendiren müzisyenlerden Al Di Meola, caz sahnesinin en saygın trompetçilerinden biri olarak anılan ve bugüne dek beş Grammy Ödülü kazanmasının yanı sıra Spike Lee filmleri için yaptığı kompozisyonlarıyla iki kez Oscar Ödülü’ne aday gösterilen Terence Blanchard feat. the E-Collective with Turtle Island Quartet, iki virtüöz duonun bir araya gelip bir quartet formunu aldığı, heyecan verici bir quartet Sissoko/Segal/Parisien/Peirani ‘Les Egarés”, cazın geleceğini şekillendiren besteci ve icracılardan biri olarak tanımlanan alto saksafoncu Lakecia Benjamin, henüz 20’lerinin ortalarında olsa da Bob Dylan, Wynton Marsalis, Solange Knowles gibi isimlerle üretimlerde bulunmuş bir yetenek Immanuel Wilkins ve ses paletini her daim zenginleştirmeyi misyon edinen, ilham havzası epey geniş bir alana yayılan Joe Acheson’ın stüdyosunda filizlenen Hidden Orchestra gibi isimler sahne alacak.