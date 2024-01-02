Akademisyenlerden 'Bellek' sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Bellek” isimli karma sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’uncu onur yılına ithaf edildi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevli öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Bellek” isimli karma sergi, yoğun ilgi gördü.

Alsancak semtindeki İzmir Türk-Amerikan Derneği Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, DEÜ’lü 61 akademisyenin 61 eseri sergilendi. Küratörlüğünü DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu’nun yaptığı multidisipliner sergide, fotoğraf, grafik, heykel, moda tasarımı ve seramik çalışmaları yer aldı.

SERBEST ÇALIŞMALARDAN OLUŞUYOR

15 fotoğraf, 6 resim, 9 grafik, 7 heykel, 5 tasarım, 8 moda tasarımı, 4 seramik, 3 çini, 1 ebru ve 3 tezhip olmak üzere 61 eserin yer aldığı sergiyi değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz karma sergimizde, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin kendi alanlarında yapmış olduğu özgün çalışmalar sergilendi. Akademisyenlerimiz, gönüllülükle ve beğeni alanlarına göre serbest çalışmalarla eserlerini titizlikle oluşturdu. Sanatın bir yerde güzelliğinin izahtan uzak, bağımsız ve zorlamadan ortaya çıkan eserler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu sergimiz de bu nitelikte bir çalışma olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca sergimize katılım gösteren her akademisyene katılım belgesi ve etkinlik destekçilerimize de teşekkür belgesi verdik. Emekleri için herkese teşekkürler” dedi.

CUMHURİYET’İN 100. YILINA ADANDI

Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, “10 gün açık kalan disiplinler arası sergimizi, Cumhuriyetimizin 100’uncu onur yılına ithaf ettik. Sergimizdeki örnek eserler gibi özgün çalışmalar ortaya çıkarmaya, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak devam edeceğiz. Sanatın en büyük özelliklerinden birisi de tüm insanlığa önemli değerler kazandırmasıdır. Bizler de bu yönde çalışmalarımızı sürdürecek, birikimlerimizi öğrencilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Sergimizin oluşturulmasında destekleri için DEÜ Rektörlüğümüz başta olmak üzere; tüm öğretim üyelerimize, Güzel Sanatlar Fakültemize, proje paydaşlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.