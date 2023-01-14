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Adana’da Yaşar Kemal günleri

KÜLTÜR-SANAT 14.01.2023, 14:30
Adana’da Yaşar Kemal günleri

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı’nın birlikte gerçekleştirdikleri “Yaşar Kemal Günleri” etkinlikleri başladı.ADANA (İGFA) -  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz üstlenirken, Yazar Metin Turan, Müzisyen Feryal Öney ve Yazar Mahmut Temizyürek, Yaşar Kemal edebiyatını; toplum belleği, toplum vicdanı, öncü bir doğa kavrayışı, katmanlı insan ve toplum gerçeği gibi pek çok yönüyle kendi pencerelerinden değerlendirdiler.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Yaşar Kemal Günleri yolculuğuna nasıl çıktıklarını anlattığı konuşmasında, “Biz bu yolculuğa Başkan Zeydan Karalar’la birlikte, onun öncülüğünde başladık. Yaşar Kemal edebiyatını gençler keşfetsin ve kendi yaratıcılıklarıyla bizlere anlatsınlar, gelecek kuşaklara taşısınlar istedik. Bu amaçla başladığımız yolculuğumuza devam ediyoruz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Yaşar Kemal Günleri’nin önemine değinerek, şunları söyledi: “Bugün Yaşar Kemal’e dair ne yapsak ne söylesek hep eksik kalacak biliyoruz. Ancak onun adına yakışan tüm çalışmaları elimizden geldiğince destekliyoruz, Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte yıllardır yürüttüğümüz değerli projeler bu bakış açısının ürünü. Bu projelerimizde gençlerimiz hep odak noktamız oldu. Yaşar Kemal’in bu coğrafyadaki izi, gençlerimizin zengin kültürel geçmişimizle buluşmasında hep rehberimiz oldu. Onurumuz, gururumuz, bin bir çiçekli bahçemiz Yaşar Kemal’i bir kez daha saygıyla anıyorum. Onu daha iyi tanımak için araştırıp okudukça hayranlığım katlanarak artıyor. Böyle büyük bir değeri, böyle büyük bir ustayı gelecek nesillerin daha iyi tanıması ve anlaması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Adana’yı doğasıyla, insanıyla, bütün dokularıyla Yaşar Kemal gibi anlatan henüz olmadı. Yaşar Kemal’in şu sözleri çok önemlidir: ‘Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın, kimse kimseyi aşağılamasın, kimse kimseyi asimile etmesin, insanlığı asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki; bir kültürü yok edenlerin, kendi kültürleri insanlıkları da ellerinden uçmuş gitmiştir. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.’

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