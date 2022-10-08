Adana Şehir Tiyatrosu Brecht'le dönüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; 8 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Brecht’in “Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi” adlı oyunu ile sezonun ikinci oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşacak oyun tek perde ve ortalama 75 dakika sürecek.ADANA (İGFA) - Tiyatro sanatının bilinen ve sevilen isimleri bu oyunda bir araya gelmişler adeta. Yücel Erten’in çevirisini yaptığı ve Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği oyunun Dramaturgluğunu ise Kurtuluş Bilgilioğul üstlendi. Oyunun Yönetmen Yardımcılığını ve aynı zamanda Hareket Düzenini üstlenen isim ise tiyatro camiasının yakından tanığı bir isim: Cihan Yöntem. Dekor Tasarımında Cenk Oral’ı, Kostüm Tasarımında Gazal Erten’i, Işık Tasarımında ise Zeynel Işık’ı görüyoruz. Oyunun orijinal müziklerinde akapella (insan sesi) tekniği kullanıldı. Müzikler yine sevilen bir isim olan Berna Uğurlar’a ait.

GANGSTER ÇETESİ VE KORKU İMPARATORLUĞU

1929 dünya ekonomik bunalımında siyaseti kullanarak palazlanan bir gangster çetesini ve özellikle bu çetenin lideri Arturo Ui’yi anlatan oyun, korku imparatorluğu oluşturarak zirveye kadar çıkan Hitler ile eş zamanlı olarak ilerliyor. Döneminde Hitlerle özdeşleşen Artro Ui, sahneye çıktığı 1958’den bu yana her dönemde özdeşleştirecek bir Ui bulmuş kendine.

“Eğer korkuya boyun eğer haklarınızı savunmazsanız; ui ve onun gibi mafyalaşan çıkarcılara her zaman bir açık kapı bırakırsınız” mesajını veren oyun Adana seyircisinin bir hayli ilgisini çekeceğe benziyor.

8 Ekim 2022 saat 20.00’de seyircilerle buluşacak olan “Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi” aynı zamanda 11 Ekim, 13 Ekim ve 20 Ekim’de yine aynı saatte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda seyircisini bekliyor olacak.