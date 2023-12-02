Adana'da Işıktan Nakışa Fotoğraf Sergisi

Adana'da Afet Sonrası Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek ve Birlikte İyileşme Işıktan Nakışa Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.ADANA (İGFA) - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek; “Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizim” etkinlikleri kapsamında "Afet Sonrası Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek ve Birlikte İyileşme Işıktan Nakışa Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Göç ve Göçmen Şube Müdürlüğü, IOM (Uluslararası Göç Örgütü), Mimoza Kadınları ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı’nda serginin açılışı yapıldı.

Mimozalar Kadın Fotoğraf Grubu’ndan 41 kadın fotoğraf sanatçısının çektiği fotoğrafları, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından psiko-sosyal destek verilen kadınlar ile göçmenlerin de dâhil edilmesiyle birlikte 20 kadın, Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde nakışla işledi. “Afet Sonrası Fotoğraf Temelli Psikosoyal Destek ve Birlikte İyileşme” boyutu desteklenerek sosyal uyum ve karşılıklı iletişim içerisinde kadınlar nakış işledi. Sanatın iyileştirici gücünü kullanan kadınlar Işıktan Nakışa Fotoğraf Sergisini oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katılım sağladığı halka açık olan sergide, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Ayten Dolançay, sanatta kadınların daha aktif üreticiler haline gelmesi ve emin adımlarla sınırların ötesini zorlamalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Sergiye gelen ziyaretçilere, kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme, kadın sağlığı broşürleri ve Kadın Dairesinin bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Işıktan Nakışa Fotoğraf Sergisi’nde çalışma yürüten kadınlara Katılımcı Belgesi verildi. Sergi, 3 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilicek.