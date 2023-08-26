Adana Altın Koza'da finalistler belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yarışması’nın ‘’Belgesel Film Yarışması’’ finalistleri belli oldu.ADANA (İGFA) - İki kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 59 yapım başvurdu. ‘’En İyi Belgesel Ödülü’’ ve ‘’Jüri Özel Ödülü’’ kategorilerinde yarışacak belgesel filmler; yönetmen ve Altın Safran Film Festivali Belgesel Film Yarışması Danışmanı Dr. Musa Ak; yönetmen, yapımcı ve yazar Dr. Nafiseh Laleh; yönetmen, senarist Rena Lusin Bitmez ’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Ersin Erçin’in yönetmenliğindeki ‘’Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’’ , Vahit Sarıtaş’ın yönetmenliğindeki, ‘’Flaneuse’’ , Tuba Deniz’in yönetmenliğindeki ‘’Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman’’ , Ömer Safa Umar’ın yönetmenliğindeki ‘’Heartbeat of Tribal Galaxy’’ , Berfi Dicle Öğüt’ün yönetmenliğindeki ‘’İki Nehir Arasında’’ , Gökmen Ulu’nun yönetmenliğindeki ‘’Komünist Osman’’ , Kerem Soyyılmaz’ın yönetmenliğindeki ‘’Rodakis’i Ararken’’ ve İsmet Arasan'ın yönetmenliğindeki ‘’Balkanların Türkçe Hafızası’’ filmleri Adana’da seyirci karşısına çıkarak yarışma heyecanı yaşayacak.

‘’En İyi Belgesel Ödülü”nün 100 bin TL olduğu festivalde tüm yarışma kategorilerinde toplam 1 milyon 285 bin TL ödül dağıtılacak.