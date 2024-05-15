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ABD'de Amatör Tiyatro'dan merakla beklenen oyun

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Amatör Tiyatro, New York temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin mikrofonuna konuşarak 18 Mayıs Cumartesi günü sahnelenecek "Evlilik Projesi" hakkında detaylar verdi Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost

KÜLTÜR-SANAT 15.05.2024, 11:24
ABD'de Amatör Tiyatro'dan merakla beklenen oyun

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Amatör Tiyatro, New York temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin mikrofonuna konuşarak 18 Mayıs Cumartesi günü sahnelenecek "Evlilik Projesi" hakkında detaylar verdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Üç çiftin evliliklerini kurtarmak için grup terapisine başvurmalarıyla başlayan ve ardından eğlenceli ve duygusal anlarla dolu bir yolculuğa dönüşen "Evlilik Projesi", matematik öğretmeni Hande Turan Page ve hava kargo sektöründe çalışan Gülcan Güngör'ün dostluklarını sanatla birleştirerek ortaya koydukları bir proje.

İSTANBUL'DAN NEW JERSEY'E UZANAN HİKAYE

Hande Turan Page, İstanbul'un yerlisi olup, matematik öğretmeni olarak görev yapıyor. Gülcan Güngör ise 17 yıldır Amerika'da yaşadıktan sonra İstanbul'a dönüp hava kargo sektöründe çalışıyor. Bu iki farklı dünyanın insanı, ortak bir tutkuda buluşarak tiyatro sahnesine adım attılar.

Hande Turan Page, yaklaşık 25 yıl önce ABD’ye geldiğinde iki ayrı hayali vardı: biri matematik öğretmeni olmak, diğeri ise İngilizce öğrenmek. İlk hayalini gerçekleştirdikten sonra Queens'de yüksek lisans yaparak matematik üzerine uzmanlaştı. Çocuklarının doğumuyla birlikte akademik kariyerini bir süre erteleyen Turan, sonradan ikinci bir yüksek lisansı tamamlayarak matematik öğretmenliğine başladı ve şimdi devlet okulunda 11 yıldır öğretmenlik yapıyor.

Öte yandan, Gülcan Güngör'ün hikayesi de oldukça ilginç. İstanbul'da uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra ABD’ye gelen Güngör, hava kargo sektöründe yer aldı. Evli ve iki çocuk annesi olan Güngör, uzun yıllar Amerika'da yaşadığı süreçte farklı kültürleri deneyimleyerek hayata bakışını zenginleştirdi.

TİYATRO OYUNUNUN DOĞUŞU

Hande Turan Page ve Gülcan Güngör, bir arkadaş toplantısında tiyatro oyunu yazmaya karar verdi. Turan'ın bel fıtığı nedeniyle evden dışarı çıkamadığı bir dönemde ortaya çıkan bu boşluk, tiyatro fikrini hayata geçirmeleri için bir fırsat oldu ve "Evlilik Projesi" bir hafta içinde tamamlandı.

Oyun, bir psikiyatriste başvuran üç çiftin evliliklerini kurtarmak için grup terapisine başvurmasıyla başlıyor ve ardından eğlenceli ve duygusal anlarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor. "Evlilik Projesi", her biri kadın olan yaklaşık 10 kişilik bir ekiple sahnelenecek.

SAHNE ARKASINDAKİ BÜYÜK EMEK

Kostümlerden makyaja kadar her detayı kendileri organize eden ve uygulayan Turan ve Güngör, sahne arkasında da aynı özveriyi gösteriyorlar. Yönetmenleri olmadan, kendi aralarında iş bölümü yaparak ve bazı arkadaşlarının katkılarıyla, projeyi baştan sona kendi çabalarıyla yönetiyorlar.

Bu projenin sadece bir tiyatro oyunu olmadığını belirten Hande Turan Page ve Gülcan Güngör, aynı zamanda arkadaşlık ve dayanışmanın gücünü gösterdiğini vurguluyorlar.

"EVLİLİK PROJESİ"NİN SAHNE TARİHİ

"Evlilik Projesi", 18 Mayıs Cumartesi günü saat 14:00'te Cliffside Park Art Center'da sahnelenecek. İzleyiciler, bu eğlenceli ve duygusal tiyatro oyununu kaçırmamak için şimdiden yerlerini ayırtabilirler. Bu proje, dışarıdan hiçbir destek almadan, sadece arkadaşlık ve özveriyle hayata geçirildi. Hande Turan ve Gülcan Güngör, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu proje sayesinde arkadaşlık bağlarının güçlendiğini ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini belirtiyorlar.

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