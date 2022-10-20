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ABB’den “Ankyra’dan Ankara’ya” fotoğraf sergisi

KÜLTÜR-SANAT 20.10.2022, 13:00
ABB’den “Ankyra’dan Ankara’ya” fotoğraf sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMMO), Ankara’nın kültürel miraslarını ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği “Ankyra’dan Ankara’ya” adlı fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde Başkentlilerin ziyaretine açıldı. Sergi 18-24 Ekim aralığında ziyaret edilebilecek.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMMO) iş birliğinde düzenlenen “Ankyra’dan Ankara’ya” fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde hizmete açıldı.

 AMAÇ: BAŞKENTİN KÜLTÜREL MİRASLARINI VE DEĞERLERİNİ TANITMAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen fotoğraf sergisi açılışına; Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Vekili İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürü Çetin Ünal, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Naci Alkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Vekili İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürü Çetin Ünal, Başkentin tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile birlikte kültürel faaliyetler kapsamında kültürel miraslarını ve kültürel değerlerini tanıtma amacıyla fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Bu çalışmayı fotoğraf sanatçımız Erol Bektaş ve ekibi 8 yıllık çalışma sonrasında Ankara halkının hizmetine sunmuştur’’ dedi.

 FOTOĞRAF SERGİSİ 18-24 EKİM ARALIĞINDA HİZMETE AÇIK OLACAK

     Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Fotoğraf Topluluğu ekibinin Başkentin kültürel miraslarını ve kültürel değerlerini tanıtmak için hazırladığı fotoğraf sergisi 18-24 Ekim 2022 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

     Ankara tarihini fotoğraflarla belgelemenin gururunu yaşadıklarını belirten Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Naci Alkan ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın iş birliği düzenlediği fotoğraf sergisinde Ankara’nın binlerce yıllık tarihini fotoğraflarla belgeleyen, odamızın fotoğrafçılık kulübünü, eğitmeni Erol Bektaş ağabeyimizi yürekten kutluyorum. Ankara’nın binlerce yıllık tarihini fotoğraflarla belgelemiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” derken, serginin küratörü Fotoğraf Sanatçısı Erol Bektaş ise sergide yer alan fotoğrafların 8 yıllık bir çalışma sonucunda bir araya getirildiğinin söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara tarihi ile ilgili proje yaptık. Ankara’nın bilinen 5 bin yıllık tarihi süreci içerisinde yapılan ve ayakta kalan eserlerini görüntülerle kaydedip görsel Ankara tarihi yapmaya çalıştık. Çalışmamız 3 aşamadan oluştu; birincisi Roma ve Bizans Dönemi Ankara’sı sonra Türk Dönemi Ankara’sı en son olarak da Antik Ankara’yı çalıştık.”

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