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9. Balkan Panorama Film Festivali'nden görkemli kapanış

KÜLTÜR-SANAT 27.01.2024, 16:50
9. Balkan Panorama Film Festivali'nden görkemli kapanış

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 9. kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, görkemli bir törenle sona erdi. Türk ve Balkan sinemasının önemli isimlerini kentte buluşturan festivalde Sarı Şemsiye Ödülleri sahiplerini buldu.İZMİR (İGFA) - 9. Balkan Panorama Film Festivali, Karşıyaka Belediyesi Suat Taşer Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreniyle kapanış yaptı. Ödül töreni festivalin Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji – Sallini’nin konuşmasıyla başladı. Kendisi Karşıyaka Belediyesi’nin katkıları ile ivme kazanan festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır verdiği güçlü desteği ifade ederek, festivale katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Şevket Balla, "Sanatın birleştirici, umut verici ve iyileştirici gücünü değerli sanat emekçilerinin birbirinden güzel yapıtları sayesinde doyasıya yaşadık. Umarım Karşıyaka'nın geleneksel ev sahipliğinden memnun kalmışsınızdır. Biz bir sonraki festivali merak ve heyecanla bekliyoruz.

6 DALDA 12 KATEGORİDE 39 FİLM 12 SARI ŞEMSİYE ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞTI

19 - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında Türk ve Balkan sinemasından birbirinden seçkin 100’ün üzerinde filmin sanatseverlerle buluştuğu festivalde, 12 kategoride, 5 Ulusal Uzun Metraj Film, 5 Uluslararası Uzun Metraj Film, 5 Dario Moreno Uzun Metraj Filmi, 7 Ulusal Kısa Metraj Film, 7 Uluslararası Kısa Metraj ve 10 Süslü şemsiye ulusal ve uluslararası filmlerin birlikte yarıştığı uzun metraj Film olmak üzere toplam 39 film Sarı Şemsiye Ödülü için yarıştı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ

Konuşmaların ardından heyecanla beklenen Sarı Şemsiye ödülleri açıklandı. Karadağ tarihindeki ilk kadın film ve TV yönetmeni Marija Perovic, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Emel Göksu ve Türk oyuncu Nursel Köse’nin jüri üyeliğini yaptığı Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film dalındaki ödüller şu aşağıdaki gibi dağıtıldı:

En İyi Film KARANLIK GECE (Özcan Alper),

En İyi Yönetmen MARYNA ER GORBACH (Klondike),

En İyi Kadın Oyuncu: SEMA GÜLTEKİN (Bir Kar Tanesinin Ömrü),

En İyi Erkek Oyuncu: BERKAY ATEŞ (Karanlık Gece)

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ

Sinema ve tiyatro yönetmeni, sinema tarihi profesörü ve günümüzde Saraybosna Üniversitesi Sahne Sanatları Akademisi’nin dekanı Faruk Loncarevic, Türk oyuncu Ece Dizdar ve Türk-Alman aktör Tim Seyfi’nin jüri üyeliğini yaptığı Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film dalındaki ödüller aşağıdaki gibi dağıtıldı:

En İyi Film: PIARGY'NİN BALADI KUZEY MAKEDONYA,

En İyi Yönetmen: IVO TRAJKOV (PIARGY'NİN BALADI) KUZEY MAKEDONYA,

En İyi Kadın Oyuncu JUDİT BARDOS (PIARGY'NİN BALADI) KUZEY MAKEDONYA,

En İyi Erkek Oyuncu: GERGELY BLAHO (THE GRANDSON) MACARİSTAN

DARİO MORENO ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLÜ

Film ve televizyon yönetmeni, yazar Ana Maria Rossi, Macar asıllı Slovak aktris Vica Kerekes ve Türk oyuncu Hakan Salınmış’tan oluşan jüri, Sarı Şemsiye Dario Moreno Uzun Metraj Film Ödülü’ne Szilard Bernath (Macaristan) yönetmenliğini yaptığı LARRY filmi layık görüldü.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM “654 GRAM”

Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film kategorisinde jüri üyeliklerini Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, Türk tiyatro sanatçısı ve oyuncu Onur Dilber, ve Türk akademisyen Özlem Özgür yaptı. Bu dalda En İyi Film ödülü Ömer Dişbudak’ın yönetmenliğini yaptığı ‘654 GRAM’ filmine verildi.

ULUSLARARASI KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM “CENTAUR HOTEL”

Film yapımcısı Tayfur Aydın, Türk oyuncu Başak Daşman ve Türk akademisyen Ozan Otan jüri üyeliğini yaptığı Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film kategorisinde ise En İyi Film Ödülünü yönetmenliğini Lino ve Dimitris Kafidas’ın (Yunanistan) yaptığı ‘CENTAUR HOTEL’ aldı.

SÜSLÜ ŞEMSİYE UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM “KLONDİKE”

Bu yıl ilk kez; 2013 yılında İzmir’den başlayıp 10 yıl içinde 33 ülke ve 200 şehirden binlerce kadının katılımıyla devam eden, özellikle çevre ile ilgili farkındalık gösteren kadın hareketi ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ ile yapılan iş birliği sonucunda festivalin ulusal ve uluslararası uzun metraj yarışma filmlerinin yarıştığı ve bu yıl ilk defa verilmeye balşlayan Süslü Şemsiye Uzun Metraj Film Zarışması  Halk Jürisi,  Öğretmen Sema Gür, Yönetici Dilara Belendir, Görsel Sanatçı Duygu Süzen, Yüksek Mühendis Nevin Özan Çakmakoğlu ve Görsel Sanatçı Zekiye Buğurcu’dan oluşmaktaydı. Süslü Şemsiye Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü’nü Maryna Er Gorbach’ın yönettiği “KLONDİKE” filmi kazanmıştır.

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