8 Mart'ta vizyona girecek filmler belli oldu

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 8 Mart Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden korkuya, dramdan animasyona önemli yapımların Hayali (Imaginary), Emanet, Hayatımız Roman, Rahha, Geride Kalanlar (The Holdovers), Tetikçi (Freelance), Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya (Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away), The Albanian Virgin, Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları (Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia), Hatır (Memory) filmlerinin içerisinde bulunduğu 8 Mart Cuma haftasının vizyon programı belli oldu.

8 MART CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Haftanın korku ve gerilim türündeki filmlerinden Hayali (Imaginary), doğduğu eve geri dönen ve orada beklenmedik durumlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Jessica, yeni kocası Max ve iki kızıyla birlikte eski ebeveynlerinin evinde, büyük şehrin banliyölerinde rahat bir yaşam sürmeyi sabırsızlıkla bekler. Eve gittiklerinde küçük kızı Alice, bodrumda Jessica'nın eski peluş oyuncak ayısı Chauncey'yi bulur. Oyuncak ayıya tuhaf bir bağlılık geliştiren Alice, çok geçmeden tuhaf davranmaya, hatta tehlikeli şeyler yapmaya başlar. Jessica, kısa süre içerisinde Chauncey'nin oynadığı şeyin bir peluş oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder… Senaryosunu Haluk Özenç’in yazdığı, yönetmenliğini Ali İlhan’ın üstlendiği Emanet, geçmişi sırlarla dolu olan bir adam ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta, dağılmak üzere olan ailesiyle birlikte onlara ait olmayan bir emaneti korumaya çalışır. Her şeylerini kaybettikleri bu süreçte Orhan ve ailesi, birbirlerini yeniden bulur. Haftanın komedi filmlerinden Hayatımız Roman, polislerden kaçarken kendilerini bir Roman mahallesinde bulan Nihat ve Öykü'nün hikayesini konu ediniyor. Peşlerindeki polisten kaçan Öykü ve Nihat’ın yolu bir tesadüf sonucu Roman mahallesine düşer. Suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışan Nihat ve Öykü, bir türlü kimseye kendilerini inandıramazlar. Bu koşuşturma içerisinde Nihat ve Öykü arasında bir yakınlaşma başlar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlker Çavga’nın üstlendiği Rahha, bin yıldır bir büyünün altında kalan bir kral ile kraliçenin üzerindeki bu büyünün kalkmasını konu ediniyor. Ölümünden sonra karısının başka bir kral ile birlikte olmasını istemeyen kral, bu durumun gerçekleşmesini önlemek için define cinlerinin atası ve en tehlikelisi olan Rahha‘ya düğününde eşine hediye ettiği bileziği sunarak bir anlaşma yapar. Bitirme tezi için paranomal bir olayı kaydetmek isteyen bir grup arkadaşsa Afyonkarahisar'da bu bileziği bulunca işler karmaşıklaşır. Öfkelenen Rahha gruba musallat olur… Alexander Payne yönetmenliğinde vizyona giren Geride Kalanlar (The Holdovers), Noel zamanı okulda gidecek yeri olmayan öğrencilere nezaret eden bir öğretmenin hikayesini konu ediniyor. Öğretmen Paul Hunham, Noel zamanı okulda kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen zeki Angus'la baş başa kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü, New England'da iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur. John Cena, Alison Brie ve Juan Pablo Raba’lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Tetikçi (Freelance), emeklilik hayatından bunalmışken kendisini bir anda büyük bir maceranın içerisinde bulan eski bir askerin hikayesini konu ediniyor. Emekli özel kuvvetler askeri olan Mason’a, bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Ancak onlar röportaj için gittiklerinde ülkede ayaklanma çıkar. Kendilerini bir anda beklenmedik bir durumun içerisinde bulan eski asker, gazeteci ve acımasız ülke lideri, hayatta kalmak için güçlerini birleştirmek zorundadır… Haftanın animasyon filmi Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya (Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away), bilmediği sihirli bir dünyada kaybettiği altın asayı bulmaya çalışn Kwai Boo ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor. Yanlışlıkla boyutlar arası bir evrene giden Kwai Boo, bilmediği bu sihirli dünyada efsanevi Shu'nun altın asasını kaybeder. Bu durum üzerine Kwai Boo ve arkadaşları asayı bulmak için harekete geçer. Ne olursa olsun asayı bulup, ait olduğu müzeye iade etmek için mücadele eden Kwai Boo, asanın gücüyle kendi hazinesini keşfeder.