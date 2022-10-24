58 yıldır perdelerini hiç kapatmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2022-2023 sezonunu “Radyo’yu Hümayun'' adlı tiyatro oyunu ile açtı. “Radyo-yu Hümayun'' oyununun yanı sıra birçok oyunu daha seyirci ile buluşturacak olan OBBKT, sanatseverlere tiyatroya doyacakları bir sezon yaşatacak.ORDU (İGFA) - 58 yıldır perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) Özlem Lale’nin yazdığı, A. Emrah Özdilek’in yönettiği “Radyo-yu Hümayun'' adlı müzikli oyun ile ‘perde’ dedi. OBBKT sahnesinde sergilenen oyuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

DENEYİMLİ İSİMLER SAHNE ALIYOR

1. Dünya Savaşı arifesinde paşa babalarından kalan konaklarında kalfaları Efser ile birlikte yaşayan Hayri ve Hayrünnisa kardeşlerin, hayatlarına dahil olan Mehmet ve Kenan kardeşlerle birlikte radyo icat etme çabası içerisinde yaşadıkları içinden çıkılmaz olayları konu edinen “Radyo-yu Hümayun'' oyununda, Ömer Temiz, Aslı Selin Öztürk Şen, İlker Taze, Ayşe Türkmen Akkaş, Doğukan Ekinci, A. Emrah Özdilek, Cemil Gündüz, Emrullah Yazıcı, A. Rıfat Çol, İbrahim Çapkın, Duygu Yılmaz, Mücteba Murtazaoğlu, Gamze Gül Kabataş ve Zeynep Karagöz gibi deneyimli isimler sahne aldı.

Oyunun sahne tasarımında Murat Çavuş ve Cemal Arslan, dramaturgda Bülent Reisoğlu, koreografide Mert Baş, müzikte Ayşe Türkmen Akkaş ve Zafer Bozdağ, ses-efektte Hüseyin Aydın, ışık kumandada İmdat Akyıldız, kostüm sorumlusu Aykut Kuzu, grafik tasarımda Zarife Aykut, Talip Korkmaz ve Ahmet Metin Sezer görev yapıyor.

İki perdelik müzikli komedi oyunu ilk prömiyeriyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda izleyici ile buluştu. Oyun, her salı ve cuma günleri 20.00’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

DOPDOLU BİR SEZON TİYATRO SEVERLERİ BEKLİYOR

“Radyo-yu Hümayun” ile 2022-2023 sezonuna perdelerini açan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu sezon içerisinde birçok oyun sahneleyecek. Bu kapsamda Muzaffer İzgü’nün yazdığı Emrah Özdilek’in yönettiği ‘’Sınır’’ adlı yetişkin oyunu, Ömer Uslu’nun yazdığı A.Rıfat Çol’un yönettiği ‘’Rapunzel‘’ adlı çocuk oyunu, Emrah Özdilek’in yazdığı ‘’Cemil Gündüz’ün yönettiği ‘’Deniz Yıldızı‘’ adlı çocuk oyunu ve Özer Tunca’nın yazdığı Orkun Öngen’in yönettiği ‘’Otobüs Durağında Üç Bencil‘’ adlı çocuk oyunu ilerleyen günlerde seyirci ile buluşacak.