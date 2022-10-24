Son Dakika

58 yıldır perdelerini hiç kapatmadı

KÜLTÜR-SANAT 24.10.2022, 07:01
58 yıldır perdelerini hiç kapatmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2022-2023 sezonunu “Radyo’yu Hümayun'' adlı tiyatro oyunu ile açtı. “Radyo-yu Hümayun'' oyununun yanı sıra birçok oyunu daha seyirci ile buluşturacak olan OBBKT, sanatseverlere tiyatroya doyacakları bir sezon yaşatacak.ORDU (İGFA) - 58 yıldır perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) Özlem Lale’nin yazdığı, A. Emrah Özdilek’in yönettiği “Radyo-yu Hümayun'' adlı müzikli oyun ile ‘perde’ dedi. OBBKT sahnesinde sergilenen oyuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

  DENEYİMLİ İSİMLER SAHNE ALIYOR

  1. Dünya Savaşı arifesinde paşa babalarından kalan konaklarında kalfaları Efser ile birlikte yaşayan Hayri ve Hayrünnisa kardeşlerin, hayatlarına dahil olan Mehmet ve Kenan kardeşlerle birlikte radyo icat etme çabası içerisinde yaşadıkları içinden çıkılmaz olayları konu edinen “Radyo-yu Hümayun'' oyununda, Ömer Temiz, Aslı Selin Öztürk Şen, İlker Taze, Ayşe Türkmen Akkaş, Doğukan Ekinci, A. Emrah Özdilek, Cemil Gündüz, Emrullah Yazıcı, A. Rıfat Çol, İbrahim Çapkın, Duygu Yılmaz, Mücteba Murtazaoğlu, Gamze Gül Kabataş ve Zeynep Karagöz gibi deneyimli isimler sahne aldı.

Oyunun sahne tasarımında Murat Çavuş ve Cemal Arslan, dramaturgda Bülent Reisoğlu, koreografide Mert Baş, müzikte Ayşe Türkmen Akkaş ve Zafer Bozdağ, ses-efektte Hüseyin Aydın, ışık kumandada İmdat Akyıldız, kostüm sorumlusu Aykut Kuzu, grafik tasarımda Zarife Aykut, Talip Korkmaz ve Ahmet Metin Sezer görev yapıyor.

İki perdelik müzikli komedi oyunu ilk prömiyeriyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunda izleyici ile buluştu. Oyun, her salı ve cuma günleri 20.00’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

DOPDOLU BİR SEZON TİYATRO SEVERLERİ BEKLİYOR

“Radyo-yu Hümayun” ile 2022-2023 sezonuna perdelerini açan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu sezon içerisinde birçok oyun sahneleyecek. Bu kapsamda Muzaffer İzgü’nün yazdığı Emrah Özdilek’in yönettiği ‘’Sınır’’ adlı yetişkin oyunu, Ömer Uslu’nun yazdığı A.Rıfat Çol’un yönettiği ‘’Rapunzel‘’ adlı çocuk oyunu, Emrah Özdilek’in yazdığı ‘’Cemil Gündüz’ün yönettiği ‘’Deniz Yıldızı‘’ adlı çocuk oyunu ve Özer Tunca’nın yazdığı Orkun Öngen’in yönettiği ‘’Otobüs Durağında Üç Bencil‘’ adlı çocuk oyunu ilerleyen günlerde seyirci ile buluşacak.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 11 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 10 10
17. Girona 11 9
18. Getafe 10 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4