4 Duvar Derneği’ne Karadeniz’den ödül

Geçtiğimiz yıl kurulan ve genel merkezi 82. Koğuş Gebze’de bulunan 4 Duvar Derneği, Mavi Karadeniz Televizyonunca düzenlenen törende ödüle layık görüldü.Özden DEMİRCİ/ GEBZE 7.GÜN HABER (KOCAELİ İGFA)

İnşaat, Otomotiv, Medya sektörlerinde faaliyet gösteren Yormaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Yormaz’ın geçtiğimiz yıl kurduğu ve kısa süre önce genel kurulunu tamamlayan 4 Duvar Derneği, Türkiye’nin en renkli televizyon kanalı Mavi Karadeniz’in düzenlediği Karadeniz’in Enleri Ödül gecesinde KAMU YARARINA HİZMET EDEN YILIN EN BAŞARILI DERNEĞİ ödülüne layık görüldü.

KARADENİZ’İN ÜNLÜ SİMALARI BİR ARADA

Dün akşam Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül gecesine; AK Parti Genel Başkanvekili yardımcısı İstanbul milletvekili Hasan Turan, Kocaeli Büyükşehir belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Beykoz kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli’nin yanı sıra Karadeniz yöresinin sanat, sivil toplum, medya ve iş dünyasından bir çok seçkin isim katıldı.

Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kuş’un selamlama konuşması ile başlayan ve Mavi Karadeniz Televizyonundan canlı yayınlanan ödül gecesi renkli ve unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

GEBZELİLER ÖDÜL ALDI

Gebze’den; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, 4 Duvar Derneği Genel Başkanı Özkan Yormaz ve Uğur Ergenç, Girbay Sürücü Kurslarının sahibi İlhan Avutman, Frenci Ömer; Ömer Emiroğlu, Gazeteci Samet Kahraman ve AnibalGazete’nin sahibi İrfan Yormaz’ın eşi Leyla Yormaz ile birlikte katıldığı törende iş, spor, sivil toplum, medya dünyasında başarıları isimleri ödülleri ile buluştu.

FIS FIS İSMAİL, SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Darıca’lı ünlü senarist ve yönetmen Birol Güven imzalı Çocuklar Duymasın dizisinin fısfıs İsmail’i Süleyman Yağcı’nın esprileri ile salonda kahkaha tufanı esen gecede Yılın En Başarılı İş Adamı dalında Gebzeli Frenci Ömer; Ömer Emiroğlu ödüle layık görüldü.

KBB Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Girbay Sürücü Kursu sahibi İlhan Avutman’ın ödül gecesi sponsoru olarak ödüle layık görülen isimlere plaket takdimi ettiği gecede geçtiğimiz yıl kurulan ve genel merkezi Ge82e’de bulunan 4 Duvar Derneği Yılın En Başarılı Kamu Yararına Hizmet Veren Sivil Toplum Kuruluşu olarak ödül aldı.

TOPATAN’DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

4 Duvar Derneği Genel Başkanı Özkan Yormaz’a ödülünü takdim eden Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Topatan “ Bir yıllık kısa sürede bu başarı gerçekten alkışı ve ödülü hak ediyor. Hemşerimiz Özkan beyi ve yönetim kurulu tebrik ediyoruz. Hayatın içinde her şey var. Özkan bey bugün hem kurduğu dernekle gönüllere dokunuyor hem de iş dünyasındaki başarıları ile kader mahkumlarına örnek oluyor.” dedi.

YORMAZ, ANNE VE BALARI UYARDI

4 Duvar Derneği Genel Başkanı Özkan Yormaz ise ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında “ Amacımız bir çocuğumuzun daha suça bulaşmaması. Uyuşturucu kullanma yaşının 12’ye indiği Sayın İçişleri Bakanımızın beyanı ile haftada 5 bin uyuşturucu satıcısının sokaklardan toplandığı ülkemizde hepimizin çocuğu bu bataklığa çekilmek isteniyor. Bir çocuğumuzu dahi bu insanlık düşmanı tacirlerin eline kaptıramayız. Çocuklarımızı korumak, suça neden olan tüm unsurlarla savaşmak için bu derneği kurduk. Televizyon dizilerinin özendirdiği suçun karşılığının ne olduğu anlaşılsın dile genel merkezimizde 82. Koğuş isimli bir koğuş kurduk. Cezaevi ne demek? Suç işlerseniz nasıl bir yerde yaşayacaksınız? Diye herkes görsün istiyoruz. Sizi de Gebze’ye genel merkezimize davet ediyoruz” dedi.

TELEVİZYON DİZİLERİNE DİKKAT

Yormaz konuşmasının son bölümünde ise şu sözlere yer verdi. “ Ben 10 yıl 4 duvarın içinde yaşamış biriyim. Bugün 100’e yakın emekçiye ekmek kapısı olan bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Kimse isteyerek bilerek suça bulaşmıyor. Mavi Karadeniz’i diğer televizyon kanallarından ayıran özelliği bizi bir yumak haline getirip bütünleştirmesi, birleştirmesi. Karadeniz’in gür sesi olması. Çocuklarınızı televizyon ekranlarında vurdu kırdı içeren bir çok ahlaksızlığı meşrulaştıran televizyon dizilerinden uzak tutun. Anneler, babalar ben hapiste iken oğlumun yaşadıklarını sizlerin evlatları yaşamasın istiyoruz.

ÇOCUKLARINIZI SEVİN

Bu nedenle hepinize Mavi Karadeniz ekranlarından sesleniyorum. Evlatlarınızı sevin. Onları çok sevin. Sevin ki çocuklarımızı ve gençlerimizi suça iten, suçu özendiren tv dizilerinin elinden kurtaralım. Çocuklarımızın geleceği için onlara sıkı sıkıya sarılalım. Bizde bulamadıkları sevgiyi hoş görüyü başka yerlerde aramasınlar. Buna izin vermeyelim. 4Duvar Derneği’nin iletişim kanalları ile sosyal medya hesapları üzerinden bize 24 saat ulaşabilirsiniz. Amacımız bu milletin geleceği olan evlatlarımızı suç örgütlerinin, suç çetelerinin, uyuşturucu baronlarının tuzaklarından uzak tutmak. Bizi bu ödüle layık görerek doğru adımlar attığımız, doğru yolda olduğumuzu bizlere gösteren ve yarınlarda yapacağımız projelerde, çalışmalarda bizleri cesaretlendiren Fuat Kuş Bey'e, Davut Topatan Ağabey'e ve Mavi Karadeniz televizyonuna teşekkür ederiz.”